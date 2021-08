Κοινωνία

Συμμορία “άδειαζε” σπίτια στην Γλυφάδα

Συνελήφθη ο “τσιλιαδόρος”. Αναζητούνται 3 μέλη της συμμορίας. Πως δρούσαν.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 24χρονος Έλληνας ως μέλος εγκληματικής ομάδας για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ’ εξακολούθηση. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τρεις ημεδαποί – ηλικίας 21, 27 και 19 ετών- μέλη της συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα ίδια αδικήματα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Λίγο πριν, η συμμορία είχε εισέλθει σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Γλυφάδα με τον 24χρονο να εκτελεί χρέη «τσιλιαδόρου». Aστυνομικοί που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 24χρονο εξωτερικά της πολυκατοικίας, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο οικείο τμήμα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενσύρματα ακουστικά και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθως, σε κοντινή απόσταση βρέθηκε το επιχειρησιακό όχημα της συμμορίας. Τα υπόλοιπα μέλη που ειδοποιήθηκαν από τον 24χρονο για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, διέφυγαν χωρίς να προλάβουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τις αρχές του μήνα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και με διακριτούς ρόλους, διαπράττοντας συστηματικά κλοπές από οικίες στη Γλυφάδα.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της συμμορίας μετέβαιναν πρωινές και μεσημβρινές ώρες με το επιχειρησιακό τους αυτοκίνητο στη Γλυφάδα αναζητώντας τις υποψήφιες προς διάρρηξη οικίες.

Αφού βεβαιώνονταν για την απουσία των ενοίκων, τα μέλη που αναζητούνται, αναρριχούνταν στα μπαλκόνια των οικιών και στη συνέχεια με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες. Αφού εισέρχονταν σε αυτές, ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Ο ρόλος του 24χρονου ήταν να παραμένει σε κοντινή απόσταση από την οικία κατοπτεύοντας το χώρο, προκειμένου να ενημερώσει τους φυσικούς αυτουργούς σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών δυνάμεων ή των ενοίκων. Ακόμη, ήταν επιφορτισμένος και την παραλαβή των κλοπιμαίων αμέσως μετά την κλοπή.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκαν -8- περιπτώσεις κλοπών στη Γλυφάδα.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις -72.000- ευρώ.

Ο 24χρονος και ο 27χρονος έχουν συλληφθεί και στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα τόσο για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών, όσο και την εξιχνίαση και άλλων διαρρήξεων συνεχίζεται.

