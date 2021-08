Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Εύβοια: καίγονται σπίτια σε Πευκί και Γούβες (εικόνες)

Οι φλόγες έχουν μπει μέσα στα χωριά. Δραματική επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων με πλοία.

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην φωτιά στην Εύβοια και ειδικά στο μέτωπο σε Πευκί και Γούβες.

Η φωτιά μπήκε μέσα στο Πευκί και έκαψε σπίτια, ενώ έχει φτάσει λίγα μέτρα μακριά από την παραλία, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι κάτοικοι και από τα γύρω χωριά, έτοιμοι να εκκενώσουν την περιοχή με πλοία.

Οι κάτοικοι στο Πευκί φαίνεται πως βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς παρά την εντολή εκκένωσης πολλοί είναι αυτοί που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στο χωριό και να αγωνιστούν με κίνδυνο της ζωής τους για να γλιτώσουν τα σπίτια τους από τον πύρινο εφιάλτη.

Την ίδια στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη από αυλή σε αυλή για να εμποδίσουν τις φλόγες να κάψουν τα σπίτια του χωριού.

Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στις Γούβες, όπου ενώ αρχικά φάνηκε να απομακρύνεται ο κίνδυνος για το χωριό και οι φλόγες να ξαναγυρνάνε στα καμένα, άλλαξε η διεύθυνση των ανέμων και οι φλόγες μπήκαν στις αυλές των σπιτιών.

Λίγο μετά τις 20:00 η φωτιά πήρε ξαφνικά διαστάσεις μπαίνοντας μέσα στο χωριό, όπου οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να την αντιμετωπίσουν. Μάλιστα οι φλόγες έχουν φτάσει πολύ κοντά στο πρατήριο καυσίμων.

Ένα ακόμη μέτωπο μαίνεται στα Ελληνικά,στην ανατολική πλευρά του νησιού, με τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει στην κυριολεξία το χωριό. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στη κάμερα του ΑΝΤ1, η φωτιά έχει φτάσει στην πλατεία, με το μισό χωριό να είναι παραδομένο στις φλόγες και ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια.

