Τοπικά Νέα

Ρέθυμνο: Νέα γυναικοκτονία - Θύμα 46χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης αυτοκτόνησε

Έγκλημα σε παραλία του Ρεθύμνου.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 7:30 στο Λιμανάκι Πανόρμου, όπου ένας 49χρονος πλησίασε μία γυναίκα, με την οποία ερευνάται αν είχαν σχέση, έβγαλε όπλο, πιθανότατα κυνηγετική καραμπίνα, και την πυροβόλησε.

Πρόκειται για μία 46χρονη, που έπεσε αιμόφυρτη ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πρόκειται για κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Μυλοποτάμου.

Ο δράστης, που έιχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών φέρεται να τραυματίσθηκε και τρίτο άτομο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

ΠΗΓΗ: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά - Αρχηγός Πυροσβεστικής: στην Εύβοια διατέθηκαν πολλά εναέρια μέσα

Ζάκυνθος: αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος PZL

Φωτιές - Διακοπές ρεύματος: Νέα ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ