Σπύρος Φωκάς: Επιδεινώνεται η υγεία του

Έκκληση για βοήθεια από την οικογένεια του εμβληματικού ηθοποιού.

Κρίσιμες ώρες για τον εμβληματικό ηθοποιό, Σπύρο Φωκά...

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα νοσηλείας, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με τις επιπλοκές της κολπικής μαρμαρυγής σε συνδυασμό με άλλες σοβαρές παθήσεις, μεταφέρθηκε εν τέλει στο σπίτι του στο Καλαμάκι Κορινθίας. «Άσχημη» όμως είναι πια η κατάσταση της υγείας του, όπως πληροφορεί η Νανά Παλαιτσάκη μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια με την παροχή ενός ειδικού κρεβατιού που κρίνεται απαραίτητο για την περίπτωσή του. Η οικογένειά του αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ οι φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η σύζυγός του, Λίλιαν, δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά της για βοήθεια.

Έτσι, η Νανά Παλαιτσάκη προχώρησε στην εξής ανάρτηση: «Ένας από τους μεγαλύτερους Χολυγουντανους ηθοποιους, ο Έλληνας Σπύρος Φωκάς, χρειάζεται την βοήθεια μας. Σας μεταφέρω έκκληση της συζυγου του Λίλιαν, αλλά και του προσωπικού τους φίλου Θοδωρή Σεργιαδη. Η Λίλιαν με πολυ αξιοπρέπεια έχει ζητήσει βοήθεια από φορείς.. Χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σπύρος χρειάζεται άμεσα ένα ειδικό κρεβάτι και έναν άνθρωπο που θα βοηθήσει την Λίλιαν για ν αντιμετωπίσουν τις πολυ άμεσες ανάγκες του Σπυρου. Ζουν στο Καλαμάκι Κορινθίας Δημοσιευω τον αριθμό της Λίλιαν 697 4728543 και τον αριθμό του Θοδωρή Σεργιαδη 697 924 87 68 . Επειδή η μόνη σταθερή αξία που έχει μείνει είναι η αλληλεγγύη, πιστευω οτι θα βρεθεί ιδιώτης η εταιρεία που θα στηρίξει».

