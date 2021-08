Life

Φωτιά στην Εύβοια: Στάχτη ελιά... 2500 χρόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την υπεραιωνόβια ελιά «Νύμφη» είχε περιγράψει στην αρχαιότητα ο Στράβωνας

Από την πύρινη λαίλαπα δεν γλίτωσε ούτε η υπεραιωνόβια ελιά στις Ροβιές. Το δέντρο, "ηλικίας" , περίπου, 2.500 ετών, αποτεφρώθηκε στη φωτιά που συνεχίζει να καίει την Βόρεια Εύβοια.

Την είδηση έκανε γνωστή το meteo.gr, που δημοσίευσε φωτογραφίες χρήστη του twitter με την υπεραιωνόβια ελιά πριν και μετά τη φωτιά στην Εύβοια.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές έκαναν στάχτη τον αρχαίο Ελαιώνα των Ροβιών. Σημειώνεται πως την υπεραιωνόβια ελιά «Νύμφη» είχε περιγράψει στην αρχαιότητα ο Στράβωνας και ήταν ακόμα παραγωγική μέχρι σήμερα.

Ο ελαιώνας των Ροβιών αποτελούσε Μνημείο της Φύσης αφού τα δέντρα του ξεπερνούσαν την ηλικία των 2000 ετών.

Στις Ροβιές Ευβοίας, ένα ελαιόδεντρο ηλικίας περίπου 2.500 ετών έγινε στάχτη. Πολλά ακόμη αιωνόβια δέντρα που υπήρχαν από την αρχαιότητα, κάηκαν ολοσχερώς.

Φωτογραφίες του Αποστόλη Παναγιώτου. pic.twitter.com/Zi3GKXAd9v

— meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 8, 2021