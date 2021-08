Οικονομία

Φωτιές - Σταϊκούρας: Παρεμβάσεις υπέρ των πυροπλήκτων

Παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών υπέρ των πυρόπληκτων προανήγγειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας

«Σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε παρεμβάσεις, για αμεσότερη και με μικρότερα βήματα χρηματοδότηση, μέσω προκαταβολής των ποσών» προς τον πολίτη, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «το υπουργείο Οικονομικών καταρχήν έχει διασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για να μπορούν να υπάρξουν παρεμβάσεις, καθώς και τους πόρους για να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων, και ταυτόχρονα έχουμε σχεδιάσει και δρομολογούμε τους μηχανισμούς για την ταχύτατη εκταμίευση πόρων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις τα οποία έχουν πληγεί».

Ωστόσο, ο υπουργός δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αναφέροντας πως θα υπάρξει εισήγηση προς τον πρωθυπουργό για να υπάρξουν στη συνέχεια ανακοινώσεις.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" δήλωσε ότι ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών στην βορειοανατολική Αττική για να δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές.