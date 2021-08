Πολιτική

Φωτιές - Πλιώτας: έρευνα για οργανωμένο σχέδιο εμπρηστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ζητά ενδελεχή διερεύνηση σχετικά με τα μέτωπα φωτιάς, ζητώντας μεταξύ άλλων και άμεση άρση απορρήτου των επικοινωνιών.

Το ενδεχόμενο να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού πίσω από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας, ζητεί να ερευνηθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας με παραγγελία του προς την εισαγγελία Εφετών της Αθήνας.

Ο κ. Πλιώτας ζητεί έρευνα προς πάσα κατεύθυνση για τις καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και αναζήτηση στοιχείων που μπορεί να φέρουν στο φως την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης.

Η σημαντική αυτή παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει ως αποδέκτη την εισαγγελία Εφετών της Αθήνας και για την πορεία της έρευνας μαμούθ θα ενημερώνεται ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Λάμπρος Σοφουλάκης.

Ολόκληρη η παραγγελία του κ. Πλιώτα προς την εισαγγελία Εφετών Αθηνών αλλά και προς τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ.:

1) Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (Εποπτεύουσα τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος)

2) Διευθυντή Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής

Κοιν.: 1) Διευθυντή Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος

2) Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Λάμπρο Σοφουλάκη

Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθους έντασης και έκτασης, που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον (και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας), σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες και σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα για τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας, καθώς και ο «συγχρονισμός» στην εκδήλωσή τους, δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και όχι μόνο για απλό, τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελούς συμπεριφοράς.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατά το άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ, παράλληλα βεβαίως και ανεξάρτητα από τον σχηματισμό των επί μέρους (κατά τόπο) δικογραφιών από τις δικαστικές αρχές και τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Π.Σ., να συγκεντρώσετε όλα τα κρίσιμα στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρικού σχεδιασμού για ενιαία δράση εμπρηστών-μελών εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή για τέλεση του κακουργήματος του άρθρου 187 παρ. 1 και 2 ΠΚ: συγκρότηση-ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρησμού σε δάση και κοινών κακουργημάτων εμπρησμού (άρθρα 264 παρ. 1 και 265 παρ. 1 στοιχ. β, γ ΠΚ). Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί, σε όλο το εύρος του, το ποινικό δικονομικό οπλοστάσιο (άρση τηλεφωνικού απορρήτου, διενέργεια, ερευνών, ειδικών ανακριτικών πράξεων κ.λπ) για να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορία.

Για την πρόοδο της προανάκρισης κατά το σχηματισμό της συναφούς ποινικής δικογραφίας, η Εποπτεύουσα Εισαγγελέας Εφετών θα ενημερώνει τον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Λάμπρο Σοφουλάκη.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Η. Πλιώτας

Ειδήσεις σήμερα:

“Το ματς του θανάτου”: H ομάδα που επέλεξε να πεθάνει, παρά να σκύψει το κεφάλι στον Χίτλερ

Φωτιές: πάνω από 650000 στρέμματα καμένα στην Ελλάδα

Φωτιές: παράταση στην απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και άλση