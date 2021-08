Κοινωνία

Φωτιά στη Γορτυνία: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον ταξίαρχο που ζήτησε “πολιτικό μέσο”

Και ποινικές διαστάσεις προσλαμβάνει η καταγγελία από τον πρόεδρο της Γορτυνίας

Προκαταρκτική έρευνα από την οικεία εισαγγελία διενεργείται σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος της κοινότητας Χώρας Γορτυνίας Δημήτρης Δημητρακόπουλος ότι ρωτήθηκε από αξιωματικό της ΕΛΑΣ εάν υπάρχει πολιτικό μέσο για να του αποσταλούν δυνάμεις πυρόσβεσης.

Εκτός από την παρέμβαση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, με την οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο καταγγελλόμενος ταξίαρχος, θα διερευνηθεί από τις εισαγγελικές αρχές, εάν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιόποινες πράξεις.

