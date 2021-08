Κοινωνία

Φωτιές - Διακοπές ρεύματος: νέα ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ

Η εικόνα των προβλημάτων ηλεκτροδότησης σε Πελοπόννήσο και Στερεά Ελλάδα

Συνεχίζουν πυρετωδώς όλες οι δυνάμεις του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) τις εργασίες για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, πανελλαδικά, από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ειδικά για την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, όπου μαίνεται η φωτιά με συνεχείς αναζωπυρώσεις, προκαλώντας νέες ζημιές στα Δίκτυα Μέσης και Χαμηλής Τάσης, όπως αναφέρει απογευματινή ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, κατέστη εφικτή σήμερα η ηλεκτροδότηση των οικισμών Γούβες, Αρτεμίσιο, Καστρί και καταβάλλεται προσπάθεια ηλεκτροδότησης του μεγαλύτερου τμήματος του οικισμού της Αγ. 'Αννας.

Εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση για 7.000, περίπου, κατοίκους των Δήμων Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ.'Αννας και Ιστιαίας-Αιδηψού.

Στην περιοχή της Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, μέχρι αυτή την ώρα έχουν επανηλεκτροδοτηθεί:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το σύνολο των πληγεισών περιοχών.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας το σύνολο των πληγεισών περιοχών, ενώ συνεχίζονται εργασίες σε μεμονωμένες παροχές.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, όλος ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, πλην των χωριών Νεμούτα και Πεύκη.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, όλος ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, πλην των οικισμών: Σιδηρόκαστρο, Μυρσίνη, Λυγερά, Κονάκια, Πολυάραβος, τμήμα του Αγίου Βασιλείου και του Πλατάνου, ενώ ηλεκτροδοτήθηκαν τα κρίσιμα αντλιοστάσια.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας συνεχίζονται οι εργασίες, ενώ παραμένουν χωρίς ρεύμα τα χωριά Ίσαρη, Βάστα του Δήμου Μεγαλόπολης και Ράχη, Χώρα και Λυκοχώρι του Δήμου Γορτυνίας.

«Οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται σε όλες τις πληγείσες περιοχές με εντατικούς ρυθμούς» καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

