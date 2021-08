Πολιτισμός

Βασίλης Φιλώρας: Η UpStories τον αποχαιρετά με ένα συγκινητικό βίντεο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βασίλης Φιλώρας πατέρας δύο παιδιών έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αττική.

Η ομάδα του UpStories αποχερετά με ένα συγκινητικό βίντεο τον συνεργάτη τους Βασίλη Φιλώρα, τον ήρωα εθελοντή πυροσβέστη που έχασε την ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία κατά την διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αττική.

Το βίντεο «ντύνει» το τραγούδι του Κώστα Χατζή.

«Καλό ταξίδι φιλαράκι εκεί ψηλά. Το χαμόγελο σου και η καλοσύνη σου θα μας λείπουν για πάντα», γράφει η ομάδα.

Παραθέτει επίσης στοιχεία για όσους μπορούν να συνεισφέρουν στην οικογένεια του αδικαχαμένου Βασίλη ο οποίος θα κηδευτεί σήμερα.

Αυτά είναι:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΙΓΛΗ ΚΑΜΠΑΚΟΥ

ΙΒΑΝ: GR6601718580006858123878503

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: 20χρονος σκότωσε συνομιλικό του

Κορονοϊός - Τζανάκης: θα γίνει Μπέργκαμο η Κρήτη, αν συνεχίσουμε έτσι (βίντεο)

Πόλο - Παπαναστασίου για φωτιές: είμαστε πνευματικά και υλικά δίπλα στους πυρόπληκτους (βίντεο)