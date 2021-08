Πολιτική

Φωτιές - Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1: θα παραμείνουμε στο πλευρό της Ελλάδας

Πως σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ το αίτημα του Μενέντεζ για επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσει να είναι στο πλευρό της Ελλάδας για την κατάσβεση των πυρκαγιών με την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού και με την παροχή πτητικών μέσων δήλωσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΝΤ1 για την έκκληση που έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπόμπ Μενέντεζ με επιστολή στο υπουργείο Άμυνας ώστε να δοθεί επιπλέον βοήθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σχετικά:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό της Ελλάδας και των άλλων συμμάχων μας στην περιοχή που πλήττονται από τις πυρκαγιές και εκτιμούμε τις προσπάθειες του γερουσιαστή Μενέντεζ, παλιού φίλου της Ελλάδας, να βοηθήσει να εστιάσει τη συνεχή προσοχή στη φυσική καταστροφή εκεί. Η ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης αναγνώρισε και εξέφρασε δημόσια την ανταπόκριση των ΗΠΑ στις προσπάθειες πυρόσβεσης τους. Μέχρι στιγμής, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης, η αμερικανική διυπηρεσιακή απάντηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός αεροσκάφους P-8 από την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ για την υποστήριξη της εναέριας αναγνώρισης και την ανάπτυξη από τον Αμερικανικό Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης-ο οποίος είναι ο κορυφαίος αμερικανικός οργανισμός για τη αντιμετώπιση διεθνών καταστροφών - μιας ομάδας τεχνικών συμβούλων πυρόσβεσης των Δασικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Η αμερικανική πρεσβεία παραμένει σε στενή επικοινωνία με την κυβέρνηση της Ελλάδας σχετικά με τις ανάγκες της κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία. Οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στην Ελλάδα, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, με έγκαιρη υποστήριξη που επιδιώκει να σώσει ζωές».

Η ελληνική κυβέρνηση είχε ζητήσει από την Ουάσιγκτον την διάθεση 2-3 Σινούκ (CH-47) που σταθμεύουν στην Ιταλία, αλλά το αίτημα αυτό έχει καθυστερήσει μέχρι σήμερα να εκτελεστεί λόγω γραφειοκρατικών επιπλοκών.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην απάντηση του προς τον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αφήνει να διαφαίνεται εμμέσως η «ενόχληση» της αμερικανικής διπλωματίας για την πρωτοβουλία Μενέντεζ να ζητήσει επιτακτικά με επιστολή του προς το υπουργείο Άμυνας περισσότερη βοήθεια για την Ελλάδα.

