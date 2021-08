Κοινωνία

Φωτιά στην Εύβοια: Νέα αναζοπύρωση στο Ασμήνιο - Χτύπησαν οι καμπάνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιάλτης δίχως τέλος στην βόρεια Εύβοια. Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής. Δεκάδες χωριά χωρίς ρεύμα και νερό.

Νέα τροπή παίρνει η πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια. Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι ετοιμάζονταν να δώσουν μάχη με τις φλόγες στον άξονα από Καματριάδες προς Καμάρια, αναζωπυρώθηκε το μέτωπο στο Ασμήνιο κοντά στο Πευκί, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο μέτωπο, το οποίο πέρασε την αντιπυρική ζώνη που είχαν δημιουργήσει οι πυροσβέστες στο σημείο και κινείται απειλητικά προς το χωριό.

Πριν από λίγο χτύπησαν οι καμπάνες και όλο το βάρος των μέσων πυρόσβεσης ρίχτηκε στη μάχη προκειμένου να μην πλησιάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Ασμήνιο της βόρειας Εύβοιας να εκκενώσουν προς την Ιστιαία. Το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ασμήνιο Ευβοίας εκκενώστε τώρα προς Ιστιαία. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Ασμήνιο Ευβοίας εκκενώστε τώρα προς #Ιστιαία



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2021

Κανείς δεν μπορεί να διακρίνει μέσα στους καπνούς ποια είναι η κίνηση της φωτιάς.

Απρόβλεπτο το κάθε μέτωπο. Μικρά ή μεγαλύτερα μέτωπα που το ξημέρωμα έδειχναν να μην απειλούν οικισμούς, τώρα έχουν γίνει μία ακόμη απειλή.

Οι μάχες μέσα στους καπνούς συντεταγμένα δίνονται σε δύο σημεία για να μην περάσει η φωτιά με κατεύθυνση προς την Ιστιαία ή την Αιδηψό.

«Στο μέτωπο των Καματριάδων τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Μάχη σώμα με σώμα. Δημότες και πυροσβέστες καταθέτουν ψυχή. Η φωτιά δεν έσβησε στη θάλασσα γιατί ρίξαμε νερό. Με εναέρια και επίγεια μέσα», σημειώνει ο dήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού κ. Γιάννης Κοντζιάς στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μέτωπο στις Καματριάδες που δόθηκε μία μάχη διαρκείας για να ανακοπεί η πορεία του με κατεύθυνση προς την Αιδηψό είναι υπό έλεγχο. «Στο μέτωπο των Καματριάδων τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Μάχη σώμα με σώμα. Δημότες και πυροσβέστες καταθέτουν ψυχή. Η φωτιά δεν έσβησε στη θάλασσα γιατί ρίξαμε νερό. Με εναέρια και επίγεια μέσα», σημειώνει ο dήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού κ. Γιάννης Κοντζιάς στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φωτιά όμως δεν τέλειωσε. Οι άνεμοι στρέφουν το συγκεκριμένο μέτωπο προς το χωριό Γαλατσάδες.

Το σύνολο των δυνάμεων έχουν παραταχθεί στο δρόμο Καματριάδες-Καμάρια και προσπαθούν να δημιουργήσουν μία αντιπυρική ζώνη για να μην περάσει η φωτιά προς την Καστανιώτισσα. Ωστόσο πυροσβεστικές δυνάμεις αρχίζουν και αναπτύσσονται και στην Καστανιώτισσα όπως και στα Καμάρια για κάθε ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τους επιτελείς της πυροσβεστικής η κατάσταση είναι ακόμη δύσκολη καθώς, μέχρι τώρα, λόγω των καπνών δεν είχαν στη συγκεκριμένη περιοχή βοήθεια από εναέρια μέσα.

Το άλλο κύριο μέτωπο είναι στο τρίγωνο Γερακίου-Γαλατσώνα-Αβγαριά.

Τις πρωινές ώρες δόθηκε μάχη για να μην περάσει μέσα στην Αβγαριά η φωτιά. Οι πολυάνθρωπες δυνάμεις δεν επέτρεψαν να συνεχίσει την πορεία της.

Όμως το μέτωπο από την Γαλατσώνα που κινείται με κατεύθυνση τα Καμάρια συνεχίζει να απειλεί στο βάθος ενός ρέματος που κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη του. Απέχει ακόμη αρκετά από κατοικημένες περιοχές.

Πονοκέφαλος παραμένουν οι αναζωπυρώσεις και τα μικρά μέτωπα που στη συνέχεια μεγαλώνουν. Πρόκειται για ένα σκηνικό που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες να επαναλαμβάνεται διαρκώς.

Περιφερειακά από το Πευκί, το Αρτεμίσιο και το Ασμήνι οι αναζωπυρώσεις είναι μεγάλες. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει προς τα πού θα κινηθούν.

Στις Γούβες δεν κινδυνεύει άμεσα το χωριό. Μέχρι τώρα έχει δεχτεί πολλαπλές επιθέσεις της φωτιάς και άντεξε μεν αλλά με σοβαρές ζημιές. Οι φόβοι για αναζωπύρωση διαφόρων σημείων και για επέκταση είναι μεγάλη, καθώς υπάρχει ενδιάμεσα ένα τμήμα δάσους που δεν έχει καεί.

Στα Ελληνικά και στο Ψαροπούλι αλλά και στο δρόμο που ενώνει τα δύο αυτά χωριά η νύχτα ήταν μεγάλη. Η φωτιά έκαιγε με ιδιαίτερη ένταση. Η ανθρώπινη ζώνη που έγινε όμως εκεί δεν επέτρεψε να επεκταθεί και να απειλήσει σπίτια..

Δεκάδες χωριά χωρίς ρεύμα

Στην Εύβοια καταβάλλεται προσπάθεια να ηλεκτροδοτηθεί η Αγία Άννα, ενώ 7.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στον Δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας και στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού. Η ζημιά στο δίκτυο είναι μεγάλη. Πολλά από αυτά είναι επίσης χωρίς νερό και τα αντλιοστάσια δεν δουλεύουν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν

Στη δασική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια που είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 873 πυροσβέστες με 50 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 229 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Κύπρο 40 πυροσβέστες με 2 οχήματα, από Ουκρανία 100 πυροσβέστες, από Σερβία 39 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ασθενοφόρο, από Ρουμανία 108 πυροσβέστες με 21 οχήματα, από τη Σλοβακία 75 πυροσβέστες με 30 οχήματα και από Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Επίσης για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων τριών (3) Ε/Π από Σερβία, δύο (2) Ε/Π από Ελβετία, ενός (1) της Ελληνικής Αεροπορίας Στρατού, δύο (2) Ε/Π της Αιγυπτιακής Αεροπορίας Στρατού και ενός (1) Ε/Π ως συντονιστικό. Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο ΑΝΤ1 στο πλευρό των πυρόπληκτων

Σέρρες: 20χρονος σκότωσε συνομιλικό του

Κορονοϊός - Τζανάκης: θα γίνει Μπέργκαμο η Κρήτη, αν συνεχίσουμε έτσι (βίντεο)