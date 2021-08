Κόσμος

BBC: Αντιεμβολιαστές πολιόρκησαν τα στούντιο (βίντεο)

Οι διαμαρτυρόμενοι βρήκαν απέναντι τους παραταγμένες αστυνομικές δυναμεις.

Σε στούντιο του BBC στο δυτικό Λονδίνο, προσπάθησαν να εισβάλουν νωρίς το πρωί της Τρίτης, αντιεμβολιαστές.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύο έχουν καταγραφεί οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τα «πράσινα πιστοποιητικά» και για τον εμβολιασμό των παιδιών, να πλησιάζουν το κτήριο όπου στεγάζονται στούντιο του BBC και να επιχειρούν να «μπουκάρουν».

Το πλήθος φτάνει έξω από το κτήριο, όπου συναντά ισχυρή αστυνομική παρουσία και οι διαδηλωτές αρχίζουν να φωνάζουν «ντροπή σας», ενώ μια μερίδα των αντιεμβολιαστών σπρώχνει τους αστυνομικούς επιχειρώντας να εισέλθει στο κτίριο.

Anti-vaccine protesters try to storm BBC studios as they clash with cops during rally pic.twitter.com/lf4QnCvcM3

— The Sun (@TheSun) August 10, 2021





