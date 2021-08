Κόσμος

ΟΗΕ: οι αναφορές για το Δίκαιο της Θάλασσας και η Τουρκία

Οι παρεμβάσεις των ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το έμμεσο ράπισμα στην Τουρκία.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Κατά τη διάρκεια Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα τη «Διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης και της Ασφάλειας των Θαλασσών» το οποίο έλαβε χώρα χθες Δευτέρα 9 Αυγούστου, οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Γαλλίας Antony Blinken και Jean-Yves Le Drian αντίστοιχα, αναφέρθηκαν στην ανάγκη εφαρμογής και πιστής τήρησης των κανόνων του Διεθνούς Δίκαιου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)



Συγκεκριμένα από την παρέμβαση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συγκρατείται:

Η αναφορά του ότι η Διεθνής Κοινότητα έχει επί μακρόν επωφεληθεί από κανόνες θαλάσσιας τάξης βασισμένους στο Διεθνές δίκαιο όπως θεσπίζονται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ( UNCLOS), η οποία και καθορίζει το νομικό πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων σε ωκεανούς και Θάλασσες.

Οι επανειλημμένες προτροπές των ΗΠΑ προς όλα τα κράτη να συμμορφωθούν, ως προς τις διεκδικήσεις τους, με τα όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η καταδίκη ενεργειών επίλυσης θεμάτων τα οποία αφορούν σε θαλάσσιες διαφορές, με την χρήση βίας καθώς η εν λόγω πρακτική είναι αντίθετη με βασικές αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ όπως η ειρηνική επίλυση των διαφορών και η κυρίαρχη ισότητα των κρατών μελών του ΟΗΕ. Τα κράτη τα οποία αγνοούν ή επιχειρούν να επαναχαράξουν θαλάσσια η χερσαία σύνορα άλλων κρατών υπονομεύουν βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Η καταληκτική επισήμανση ότι τα κράτη έχουν εργασθεί για δεκαετίες προκειμένου να δημιουργήσουν περιβάλλον σταθερότητας , θαλάσσια τάξη και ασφάλεια η οποία εδράζεται στους κανόνες του διεθνούς συστήματος . Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας κοινώς αποδεκτής αναγνώρισης ότι είναι προς όφελος των λαών και των εθνών οι κυβερνήσεις να αποδέχονται ορισμένες παραμέτρους ως προς τις δράσεις τους, αντί να ζούμε σε ένα κόσμο όπου ο δυνατός δεν υπολογίζει τίποτα και ο λιγότερο δυνατός αισθάνεται απειλούμενος και εξαναγκασμένος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η παρέμβαση του Γάλλου ΥΠΕΞ όπου υπογραμμίζεται η δήλωση του κ. Le Drian , πως « Η ασφάλεια των θαλάσσιων περιοχών βασίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου . Χωρίς σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου οι θάλασσες καθίστανται θέατρα μόνιμων αντιπαραθέσεων . Η θάλασσα δεν πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ κρατών».

Οι ανωτέρω τοποθετήσεις έρχονται για μια ακόμα φορά να επιβεβαιώσουν το δίκαιο των ελληνικών θέσεων, τις οποίες προβάλει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στους συνομιλητές του.

