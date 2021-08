Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ηράκλειο: συναγερμός και μίνι lockdown

Η «έκρηξη» των κρουσμάτων οδήγησε στην επιβολή περιοριστικών μέτρων. Δείτε αναλυτικά τι ισχύει από σήμερα το πρωί.

Ειδικά, τοπικού χαρακτήρα μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού, που περιλαμβάνουν απαγόρευση της κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες άλλα και της μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ισχύουν από σήμερα, στις 06:00 το πρωί, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοΐου Covid-19, η κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση και εφαρμογή ειδικών, τοπικού χαρακτήρα μέτρων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, η οποία και μεταφέρεται στο κόκκινο (επίπεδο 4) λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα, 11 Αυγούστου, στις 06:00 το πρωί ισχύουν τα κάτωθι:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

Απαγόρευση μουσικής καθ' όλο το εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Τα μέτρα ισχύουν μέχρι την Τρίτη 17 Αυγούστου και θα αξιολογηθούν εκ νέου από την Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι τόσο στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως και σε όλη την επικράτεια, απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων έναντι οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, με φυσική παρουσία πλήθους άνω των είκοσι ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χώρο.

Το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ανέρχεται από 50.000 έως 200.000 ευρώ για τον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του ιδιωτικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εν λόγω εκδήλωση.

