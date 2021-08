Αλγερία: Δεκάδες νεκροί από φωτιές που κατακαίνε τη χώρα (εικόνες)

Φονικές πυρκαγιές στην Αλγερία. Εκκλήσεις πολιτών για διεθνή βοήθεια.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι, 17 κάτοικοι και 25 στρατιωτικοί, έχασαν τη ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη βόρεια Αλγερία, ειδικά στην Καβυλία, ανέφεραν χθες Τρίτη οι αρχές, οι οποίες μιλούν για δράση εμπρηστών υποβοηθούμενη από κύμα καύσωνα.

Οι πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, στοίχισαν τη ζωή 17 κατοίκων στην Τίζι Ούζου και στη Σετίφ, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον πρωθυπουργό Αϊμάν Μπεναμπντεραμάν χθες το βράδυ.

Από την πλευρά του ο αλγερινός πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν εξέφρασε μέσω Twitter τη θλίψη του για τον θάνατο 25 στρατιωτικών που συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών, συλλυπούμενος τις οικογένειες των θυμάτων.

«Προς μεγάλη μου θλίψη ενημερώθηκα πως 25 στρατιωτικοί έπεσαν μάρτυρες αφού κατάφεραν να σώσουν μια εκατοστή πολίτες από τις φλόγες σε όρη στην Μπετζάγια και στην Τίζι Ούζου», ανέφερε.

Το αλγερινό υπουργείο Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ότι άλλοι 14 στρατιώτες υπέστησαν εγκαύματα διαφόρων βαθμών.

Η επέμβαση του στρατού «επέτρεψε να σωθούν από τις φλόγες 110 πολίτες: άνδρες, γυναίκες και παιδιά», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου.

Εκκλήσεις πολιτών για διεθνή βοήθεια

Συνταρακτικά στιγμιότυπα από τις πυρκαγιές έχουν μεταφορτωθεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, με απανθρακωμένους κορμούς δέντρων, ζώα που ψυχορραγούν, χωριά που τα πνίγουν οι καπνοί ενώ λόφοι γύρω τους φλέγονται.

Κοντά στην Τίζι Ούζου ένας άνδρας τραυματισμένος, καλυμμένος από επιδέσμους, περπάταγε στον δρόμο με το κεφάλι καλυμμένο από στάχτες, ενώ άλλοι μεταφέρονταν με φορεία, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram γίνονται εκκλήσεις για να σταλούν επίδεσμοι και κρέμες για εγκαύματα σε νοσοκομεία και κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης, όπου οι ελλείψεις σε υλικό είναι μεγάλες.

Γίνονται κι άλλες εκκλήσεις, ιδίως προς τις αρχές, προκειμένου να ζητήσουν διεθνή βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η πύρινη λαίλαπα.

Μια τέτοια έκκληση που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο υπογράφει ομάδα «αγωνιστών για τη δημοκρατία» στην Αλγερία και στο εξωτερικό. Καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει όλες τις ευθύνες της» και «να ζητήσει διεθνή βοήθεια, το συντομότερο δυνατόν, για να αποφευχθεί η ανθρώπινη και η οικολογική καταστροφή».

«Μόνο εναέρια μέσα (...), όπως τα Canadair, μεταξύ άλλων, μπορούν να επιτρέψουν να τεθούν υπό έλεγχο» οι πυρκαγιές, επιχειρηματολογούν οι Αλγερινοί αυτοί κι από τις δυο πλευρές της Μεσογείου.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ότι το Αλγέρι βρίσκεται σε «προχωρημένο στάδιο συνομιλιών με ευρωπαίους εταίρους για να μας νοικιάσουν πυροσβεστικά αεροσκάφη», χωρίς να διευκρινίσει με ποιες χώρες γίνονται επαφές.

Οι άνεμοι εξαπλώνουν τις φλόγες και περιπλέκουν το καθήκον των πυροσβεστών, προειδοποίησε ο Γιούσεφ Ουλντ Μοχάμεντ, αρμόδιος για την προστασία των δασών, μιλώντας στο αλγερινό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων APS.

«Εμπρησμοί»

Κάπου πενήντα πυρκαγιές οφειλόμενες σε «εμπρησμούς» διευκολύνθηκαν από τον καύσωνα που πλήττει από τη Δευτέρα το βράδυ τη βόρεια Αλγερία, ειδικά την Καβυλία, κατά τον υπουργό Εσωτερικών Καμάλ Μπαλντζούντ, που μετέβη συνοδευόμενος από υπουργικό κλιμάκιο στην Τίζι Ούζου, μια από τις πόλεις με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην περιοχή.

«Πενήντα εστίες φωτιάς ταυτόχρονα – είναι αδύνατον. Αυτές οι πυρκαγιές οφείλονταν σε εμπρησμούς», είπε ο κ. Μπαλντζούντ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, πάνω από 70 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 18 νομούς στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για κάπου εκατό πυρκαγιές σε 16 νομούς.

Η Αλγερία πλήττεται από κύμα καύσωνα και λειψυδρία. Η αλγερινή μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι οι θερμοκρασίες θα φθάσουν ως ακόμη και τους 47° Κελσίου.

Η αλγερινή δημόσια ραδιοφωνία μετέδωσε ότι τρεις «πυρομανείς» συνελήφθησαν στην αλ Μαντίγια (βόρεια), όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ένας τέταρτος συνελήφθη στην Ανάμπα, σύμφωνα με το APS.

Κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου την 25η Ιουλίου ο πρόεδρος Ταμπούν έδωσε εντολή να καταρτιστεί σχέδιο νόμου που θα προβλέπει ιδιαίτερα βαριές ποινές για τους εμπρηστές που προκαλούν δασικές πυρκαγιές, ως και 30 χρόνια κάθειρξη, που θα μπορεί να φθάσουν ακόμη και την ισόβια κάθειρξη αν οι πυρκαγιές έχουν συνέπεια θανάτους.

Στις αρχές Ιουλίου, συνελήφθησαν τρία πρόσωπα που κατηγορούνται πως προκάλεσαν πυρκαγιά που απανθράκωσε δασική έκταση 15.000 στρεμμάτων στη βορειοανατολική Αλγερία.

Παρά την φοβερή καταστροφή, η JSK, η κυριότερη ποδοσφαιρική ομάδα της Καβυλίας, αγωνίστηκε κανονικά και κατέκτησε το Κύπελλο Αλγερίας το βράδυ της Τρίτης, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αλγερία, μετά την κατάτμηση του Σουδάν το 2011 η χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση στην Αφρική, δεν διαθέτει παρά 41 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων, με την αναδάσωση να μην ξεπερνά το 1,76%.

Η χώρα πλήττεται από πυρκαγιές κάθε χρόνο. Το 2020, σχεδόν 440.000 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση απανθρακώθηκαν. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν πολλούς υπόπτους για εμπρησμούς.

Οι πυρκαγιές που πολλαπλασιάζονται στην υφήλιο συνδέονται με διάφορα φαινόμενα που προέβλεπαν επιστήμονες λόγω της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η αύξηση της θερμοκρασίας, οι συχνότεροι καύσωνες και η μείωση των βροχοπτώσεων κατά τόπους δημιουργούν τις ιδεώδεις συνθήκες για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Φορέας παρακολούθησης της ατμόσφαιρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε την περασμένη εβδομάδα ότι η Μεσόγειος έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε εστία πυρκαγιών, όπως αυτές που πλήττουν την Ελλάδα και την Τουρκία.

?? Wildfires kill 42 personnes in #Algeria, including 25 soldiers deployed to help put out the flames.



According to the gouvernement,«criminal hands» can be behind the simultaneous outbreak of fires.#Algerie #AlgeriaIsBurning #PrayForAlgeria #??????? pic.twitter.com/SK8fOx6TqW