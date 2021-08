Κοινωνία

Φωτιά - Περιφέρεια Αττικής: Δέκα παρεμβάσεις για τη θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών

Παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών

Σχέδιο 10 δράσεων για την αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών, με διασυνδεσιμότητα των ρεμάτων για αποφυγή περαιτερω πλυμμυρικών φαινομένων από αλλαλεπιδραση τους σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Αττικής.

Στη σύσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, συμμετείχε ο καθ. Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και Διευθυντής ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων» Ευθύμης Λέκκας και οι διευθυντές Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αλέξανδρος Καλογερόπουλος και Γιάννη Ασπρουλάκης.

Οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία τουύ καθ. ΕΚΠΑ Ε. Λέκκα ο οποίος τόνισε ότι θα συμβάλει με την επιστημονική του ομάδα προκειμένου η Περιφέρεια Αττικής να υλοποιήσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση, Αποκατάσταση και Προστασία των Πυρόπληκτων Περιοχών της Αττικής. «Υπεύθυνα με επιστημονικό τρόπο θα συμβάλλουμε προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σχέδιο που θα θωρακίζει την ασφάλεια των πολιτών και θα ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τις καταστροφικές πυρκαγιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης υπογράμμισε την ετοιμότητα της Περιφέρειας για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα διασφαλίσουν τη ζωή και την περιουσία των πολιτών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. «Στόχος μας είναι με γρήγορες διαδικασίες και χωρίς χρονοτριβές να επιτευχθεί η θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών καθώς το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και επικίνδυνο για την εκδήλωση πλημμυρών. Για το λόγο αυτό καταρτίζουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στο σύνολο των περιοχών που έχουν πληγεί. Το σχέδιο σε συνεργασία και με τον καθηγητή κ. Λέκκα θα μπορεί να υλοποιηθεί με γρήγορες διαδικασίες προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες ήδη έχουν ενεργήσει για την άμεση υλοποίηση παρεμβάσεων σε σημεία αρμοδιότητάς μας, όπως είναι για παράδειγμα τα ρέματα» επισήμανε ο κ. Πατούλης.

Ειδικότερα το σχέδιο Θωράκισης και οι 10 άμεσες δράσεις είναι:

Αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο δομημένο περιβάλλον, στις υποδομές, στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις με ιεράρχηση τους για άμεση αποκατάσταση.

Περιβαλλοντική χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν, με ,δορυφορικά συστήματα, drones και επίγηες αποτυπώσεις, ιδιαίτερα των τμημάτων με μεγάλη περιβαλλοντική σημασία.

Αποτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, με έμφαση στις μεταβολές στο μικροκλίμα, την μόλυνση του αέρα, την ρύπανση του εδάφους και του υπεδάφους και την υποβάθμιση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Προτάσεις καινοτόμων αντιδιαβρωτικών έργων με επείγοντα χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη την φύση των γεωλογικών σχηματισμών, την κλίση του εδάφους, το κλίμα, την φυτοκάλυψη και χρήσεις γης κ.α.

Διερεύνηση του πλημμυρικού κινδύνου που προκύπτει από την διάβρωση του εδάφους και τη μεταφορά εδαφικών υλικών, υπολειμμάτων καύσης, ογκωδών αντικειμένων κ.τ.λ.

Έρευνα μείωσης κατολισθητικού κινδύνου με βάση την μορφολογία, την κλίση των πρανών, την γεωλογική δομή, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την υφιστάμενη σεισμικότητα.

Εκτεταμένη παρακολούθηση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων για μία διετία, ώστε να διαπιστωθούν προβλήματα και να προταθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας.

Επαναδιαμόρφωση σχεδίων απομάκρυνσης και εκκένωσης πληθυσμού (κυρίως σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας) ανά επιμέρους περιοχή,

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα ατομικής προστασίας, προστασίας περιουσίας και περιβάλλοντος κατά την περίοδο αποκατάστασης.

Εκπαίδευση και κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίες θα αναλάβουν κομβικό ρόλο στο στάδιο της αποκατάστασης της πληγείσας περιοχής