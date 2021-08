NBA: στους Μπακς ο Καλαϊτζάκης (βίντεο)

Η ομάδα του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του παίκτη. Τι λέει ο ίδιος σε μήνυμα του.

Με ανακοίνωσή τους, οι Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσαν πως ο Γιώργος Καλαϊτζάκης ανήκει και τυπικά στο έμψυχο δυναμικό τους από σήμερα, 11 Αυγούστου.

«Ο Καλαϊτζάκης προστέθηκε στο ρόστερ των Μπακς για το Summer League και θα δηλωθεί στον αποψινό αγώνα με τους Μπρούκλιν Νετς στο Λας Βέγκας,» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των «Ελαφιών».

The Milwaukee Bucks have signed forward Georgios Kalaitzakis, the 60th overall pick in the 2021 NBA Draft. https://t.co/VHcJzq2P45

Οι Μπακς απέκτησαν τα δικαιώματα του Γιώργου Καλαϊτζάκη από τους Ιντιάνα Πέισερς (Νο60) μαζί με τα δικαιώματα του Σάντρο Μαμουκελασβίλι, επιλογή Νο54 του ντραφτ του 2021 και δύο μελλοντικές επιλογές ντραφτ στον δεύτερο γύρο σε ανταλλαγή με τον Αζάια Τοντ, Νο 31 στο ντραφτ του 2021.

Georgios Kalaitzakis has been added to the Bucks Summer League roster and is expected to suit up for the team as they take on the Brooklyn Nets today at 3 p.m. CT in Las Vegas. pic.twitter.com/aVorx2ClFM