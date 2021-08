Κόσμος

Φονική κακοκαιρία στην Τουρκία (εικόνες)

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Τουρκία. Η απομάκρυνση των κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές γίνεται με ελικόπτερα.

Στο έλεος της κακοκαιρίας η βόρεια Τουρκία. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιφνίδιες πλημμύρες που σημειώθηκαν στην Κασταμονή της τουρκικής περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας και ένας άνθρωπος αγνοείται, ανακοίνωσε σήμερα η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης στις επαρχίες Μπαρτίν και Σινώπης στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Η κρατική ραδιοτηλεόραση TRT Haber μετέδωσε χθες, Τετάρτη, πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή στις πλημμύρες που έπληξαν την Μπαρτίν.

Η AFAD ανακοίνωσε πως η απομάκρυνση των κατοίκων με ελικόπτερα από τις πληγείσες περιοχές συνεχίζεται και πρόσθεσε πως δρόμοι έχουν κλείσει επειδή γέφυρες έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί ζημιές.

Turkey's Black Sea province of Kastamonu has been hit by floods triggered by torrential rains. Raging waters damaged buildings and crops, washing away vehicles https://t.co/uVzxJ31sTl pic.twitter.com/xZYisqpQUG — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 11, 2021

Σε τηλεοπτικές εικόνες τα νερά των πλημμυρών φαίνεται να παρασύρουν δεκάδες αυτοκίνητα και σωρούς από συντρίμμια στους δρόμους. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή θα περιοριστούν αύριο, Παρασκευή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της μετεωρολογικης υπηρεσίας, ανακοίνωσε η AFAD.

