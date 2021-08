Κοινωνία

Καιρός: Κακοκαιρία μετά τον καύσωνα και τις φωτιές

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Πότε και πού θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Σταδιακή υποχώρηση παρουσιάζει σήμερα το κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα κυρίως της ηπειρωτικής χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές της Εύβοιας έως το μεσημέρι, καθώς επίσης σε περιοχές της ορεινής Αρκαδίας τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κάτι που βοηθήσει στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ήδη, από τις πρώτες πρωινές ώρες, σημειώνονται τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα, ενώ τοπικές καταιγίδες εκδηλώνονται και στην Εύβοια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τα μεσάνυχτα έως τις 9:30, σήμερα, ο μετεωρολογικός σταθμός του Αστεροσκοπείοου στην Κύμη Εύβοιας έχει καταγράψει 22 χιλιοστά βροχής.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

