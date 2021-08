Πολιτική

Μητσοτάκης για φωτιές: σημαντικό ότι δεν θρηνήσαμε θύματα

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή, απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες είναι έτοιμος.

Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της Οικονομίας, μέχρι την ενεργειακή πολιτική. Και από τη λειτουργία του κράτους μέχρι και την συμπεριφορά των πολιτών. Τα δεδομένα απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες είμαι έτοιμος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σχετικά με εξελίξεις στο θέμα των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών.

«Πρωταρχικός μας στόχος στις φυσικές καταστροφές ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ζωής. Ανθρώπων και ζώων» συνέχισε ο πρωθυπουργός που σημείωσε ότι «πετύχαμε να προστατέψουμε χιλιάδες ανθρώπους, χάσαμε όμως δάση και περιουσίες».

Είναι σημαντικό ότι δεν θρηνήσαμε θύματα στη μεγαλύτερη επέλαση φωτιάς που είχαμε εδώ και χρόνια, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι είχαμε σχεδόν 100 ταυτόχρονες πυρκαγιές κάθε ημέρα, αλλά και ότι η πρακτική των οργανωμένων εκκενώσεων απέδωσε.

Παράλληλα ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στις μάχες της πυρόσβεσης λέγοντας «χάρη στην αυτοθυσία όλων των μαχητών μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι και τους ευχαριστώ για αυτό».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην συμβολή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. «Ευχαριστώ τα ΜΜΕ και ειδικά τους ρεπόρτερ που βρέθηκαν στο πεδίο για την αντικειμενική κάλυψη των γεγονότων. Βοήθησαν την κοινή γνώμη και εμάς να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε στην 10η ημέρα μιας πρωτοφανούς επίθεσης της φύσης που τροφοδότησε ένας πρωτοφανής καύσωνας και μία πολύμηνη ξηρασία. Κατόπιν της βοήθειας, όλων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, μπορούμε σήμερα να είμαστε πιο αισιόδοξοι» είπε και συμπλήρωσε.

«Είμαστε όμως στα μέσα Αυγούστου και μας περιμένουν ακόμη δύσκολες ημέρες. είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για όλα, πόσο θωρακισμένοι ήμασταν, αλλά και τι λάθη κάνουμε, πως οργανώσαμε την Πολιτική Προστασία. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας υποδεικνύει πως όλα πρέπει να αλλάξουν, από την οικονομία έως τη λειτουργία του Κράτους και την καθημερινότητα. Τα δεδομένα απαιτούν τολμηρές λύσεις για τις οποίες είμαι έτοιμος. Εξ αρχής κυρίαρχος στόχος μας είναι η προστασία της ζωής, των ανθρώπων και των ζωών. Ακολουθεί η προστασία των σπιτιών των κρίσιμων υποδομών και του περιβάλλοντος. Η κλιματική κρίση επιβάλλει πλέον μία δραστικά διαφορετική αντιμετώπιση. Οι νέες συνθήκες δικαιώνουν την δική μου επιλογή να καταστεί το περιβάλλον εθνικός στόχος προτεραιότητας.

Η απολιγνιτοποίηση, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ μας δίνουν πολύ ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία. Και με το νέο κλιματικό νόμο που θα ψηφιστεί εντός των επομένων μηνών. Η Ελλάδα θα καταθέσει στα διεθνή φόρα τολμηρές προτάσεις. Στη MED9 θα καταστεί η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κυρίαρχο θέμα. Φιλοδοξία μου είναι να υπογράψουμε την Διακήρυξη των Αθηνών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο».

Και ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε, «Αυτή η κυβέρνηση και θέλει και ξέρει και μπορεί και θα ξαναχτίσει πλάι στους πολίτες ό,τι καταστράφηκε. Προσωπική μου δέσμευση να ξαναφτιάξουμε ό,τι καταστράφηκε. Οι αποζημιώσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Η αρνητική εμπειρία από την καταστροφή να γίνει θετική δύναμη αλλαγής. Αλλά και αλλαγή συμπεριφοράς κάθε πολίτη ξεχωριστά ώστε η κοινωνία των πολιτών να καταστεί συμμέτοχος των αλλαγών. Πρόκειται για εθνικό στόχο και επαναλαμβάνω πως είναι απαραίτητη η συμβολή της αξιωματικής αντιπολίτευση. πρέπει να διαλέξει τι θέλει να κάνει καθώς συχνά κάθε νηφάλια τοποθέτηση της διαδέχεται μία διχαστική θέση στελέχους της».

Οι ευθύνες θα αποδοθούν την κατάλληλη στιγμή

Αμέσως μετά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στο θέμα των πυρκαγιών απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Σε ερώτηση σχετικά με τις τυχόν αστοχίες που θα εντοπιστούν και τις ευθύνες που θα αποδοθούν και το κατά πόσο αυτή η απόδοση θα γίνει σε πολιτικό ή υπηρεσιακό επίπεδο, ο πρωθυπουργός απάντησε:

Μίλησα απηχώντας και το προσωπικό μου συναίσθημα αλλά αξιολογώντας και τον ρόλο μου ως πρωθυπουργός και ζήτησα συγνώμη από τους πολίτες. Το έκανα γιατί το αισθάνθηκα ως μία προσωπική ανάγκη. Όταν αυτά που βλέπεις γύρω σου σε συγκλονίζουν και αντιδράς.

Αυθόρμητη συμπεριφορά αλλά και πολιτική πράξη ήταν η συγνώμη μου που σηματοδοτεί την απόφαση για δράση. Είναι μία προωθητική ενέργεια, η αφετηρία για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η εμπειρία στο μέλλον.

Κάποια μαθήματα τα έχουμε ήδη πάρει. Οι ευθύνες στο βαθμό που μπορούν να προσωποποιηθούν θα αποδοθούν την κατάλληλη στιγμή και σίγουρα όχι την ώρα της μάχης.

Οι ευθύνες δεν αφορούν μόνο σε πρόσωπα και δεν πρέπει να αποδίδονται εν βρασμώ ψυχής. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να αναγνωρίσει τα λάθη της.

Οι πολίτες δεν θα είναι αβοήθητοι, το κράτος θα είναι δίπλα τους

Οι πολίτες δεν θα είναι αβοήθητοι το κράτος θα είναι δίπλα τους, είπε ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα κάνει η Επιτροπή Μπένου.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι ξεπερνά η καταστροφή την οικονομική επίπτωση από την πυρκαγιά, και ζήτησε βοήθεια «από έναν έμπειρο άνθρωπο που γνωρίζει να χτίζει ο ίδιος μέσα από συντρίμμια, προκειμένου να χτίσουμε το μέλλον της Εύβοιας». Είπε ακόμη ότι οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε δυο επίπεδα. Πρώτον βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις ανακούφισης πληγέντων αλλά και δεύτερον άμεσες παρεμβάσεις για το φυσικό περιβάλλον ώστε οι περιοχές που επλήγησαν να προστατευθούν από καιρικά φαινόμενα.

Το πακέτο της στήριξης στην Βόρεια Εύβοια είναι το ενδεδειγμένο και όχι γενναιόδωρο είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει γρήγορα η εκταμίευση των χρημάτων και να ενοποιηθούν σε μια πλατφόρμα όλα τα Ταμεία αρωγής για να γίνει μια αίτηση απο τους πολίτες να αποζημιωθούν.

«Γνωρίζω τον κ. Μπένο καλά, έχω προσωπική άποψη, και την επόμενη Τετάρτη θα συναντηθώ μαζί του για να βάλουμε μπρος τη μακροπρόθεσμη δουλειά ανάταξης της οικονομίας της περιοχής με έργα υποδομής» είπε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας ότι «θα έχουμε αντικειμενική εκτίμηση ζημιάς στον αγροτικό τομέα και θα στηρίξουμε τον τουρισμό της Βόρειας Εύβοιας. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία και τη γνώση να πετύχουμε την ανάταξη. Καταλαβαίνω απόλυτα την οργή και την απογοήτευση των κατοίκων της βόρειας Εύβοιας».

Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ποιος μπορεί να ασκεί κριτική για μια πολιτική η οποία έχει ως υπέρτατο στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής

Σε ερώτηση σχετικά με τις εκκενώσεις μέσω των οποίων «προφανώς και σώθηκαν ζωές» και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το ότι έτσι χάθηκαν περιουσίες και φυσικός πλούτος, ο πρωθυπουργός τόνισε:

«Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ποιος μπορεί να ασκεί κριτική για μια πολιτική η οποία έχει ως υπέρτατο στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Θεωρώ χυδαία τη σπέκουλα που χτίστηκε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάνω στην επιλογή των εκκενώσεων. Έχουμε πολύ τραυματικές εμπειρίες στο συλλογικό υποσυνείδητο από άλλες πυρκαγιές του παρελθόντος. Στις προτεραιότητές μας όταν μιλούσαμε για τις αλλαγές της Πολιτικής Προστασίας τους είπα ότι πρέπει να έχουμε έναν οργανωμένο μηχανισμό εκκενώσεων για να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές».

Μάλιστα ο πρωθυπουργός εξήρε τη λειτουργία του 112 επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν διαθέτουν άλλες πολύ πιο οργανωμένες χώρες όπως ίσως ούτε η Γερμανία.

Και επεσήμανε: «Μας ασκείται κριτική γιατί προστατεύσαμε αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή; Θα ήθελα να συμφωνήσουμε ότι στην προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες συνιστά κατάκτηση η λειτουργία του 112. Βέβαια δεν περιοριστήκαμε μόνο στις προληπτικές εκκενώσεις. Αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι αυτά τα οποία κάηκαν αλλά δεν βλέπουμε αυτά τα οποία σώθηκαν. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες και των πυροσβεστών και των εθελοντών και των ίδιων των πολιτών, σώθηκαν αμέτρητα σπίτια».Υπογράμμισε ακόμη ότι ο αριθμός των καμένων σπιτιών δεν είναι τόσο μεγάλος σε σχέση με την έκταση της πυρκαγιάς.

