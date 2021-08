Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Αναλυτικά ο αριθμός των νέων μολύνσεων ανά περιφερειακή ενότητα. Σε ποιες περιοχές υπάρχει ανησυχητική “έκρηξη” των νέων μολύνσεων.

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ-Covid ανά την επικράτεια, ενώ μεγάλωσε περαιτέρω η “μαύρη λίστα” των ασθενών που έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού.

Την Πέμπτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.605 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.605 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 24 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 938 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 298 νέα κρούσματα. Ακόμη, εντοπίστηκαν στην Αχαΐα 142 νέα κρούσματα και στην Ρόδο 118.

«Έκρηξη» κρουσμάτων συνεχίζει να καταγράφεται στην Κρήτη, με 506 συνολικά, εκ των οποίων 278 στο Ηράκλειο και 158 στα Χανιά.

Ακόμη, περισσότερα από 50 κρούσματα ανά περίπτωση εντοπίστηκαν στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Καβάλας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Έβρου και Βοιωτίας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν εκατοντάδες νέα κρούσματα με μεταλλάξεις του κορονοϊού, που εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.





Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

