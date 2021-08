Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Γενέθλια πρόκριση στο Rogers Cup

Εορταστική η πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά στα προημιτελικά του Rogers Cup

Με τον καλύτερο τρόπο γιόρτασε τα γενέθλιά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, o οποίος έγινε την Πέμπτη (12/8) 23 ετών, νίκησε 2-0 σετ στο Τορόντο τον αργυρό ολυμπιονίκη του Τόκιο, Κάρεν Κατσάνοφ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Rogers Cup. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή σε ισάριθμες συναντήσεις με τον 25χρονο Ρώσο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε ουσιαστικό πρόβλημα από τον Μοσχοβίτη αντίπαλό του στο πρώτο σετ, το οποίο διήρκεσε 40 λεπτά. Το κατέκτησε με 6-3, με σοβαρό παιχνίδι και δείχνοντας την ανωτερότητα του παιχνιδιού του σε σχέση με εκείνο του αντιπάλου του.

Το δεύτερο ξεκίνησε αμφίρροπα με τον Τσιτσιπά να διατηρεί το προβάδισμα στα games, αλλά και την απόσταση από τον Κατσάνοφ. Όποτε πλησίαζε ο Μοσχοβίτης, ο Στέφανος ήταν εκεί για ν' ανοίγει τη διαφορά. Αφού ο Κατσάνοφ μείωσε σε 3-2, ακολούθησε το 4-2 και 5-2 για τον 23χρονο Έλληνα τενίστα. Το «σφράγισε« με 6-2!

Αντίπαλός του θα είναι ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ - No 12 της παγκόσμιας κατάταξης - το απόγευμα της Παρασκευής (13/8, 18:00).

