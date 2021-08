Πολιτισμός

Πυρόπληκτοι: “τσουνάμι ανθρωπιάς” μετά την έκκληση ΑΝΤ1 και Ερυθρού Σταυρού (βίντεο)

Το κάλεσμα του ΑΝΤ1 για την ενίσχυση των ανθρώπων που είδαν την πύρινη λαίλαπα να σαρώνει το βιός τους, έτυχε τεράστιας ανταπόκρισης. Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στήθηκε αλυσίδα “αγάπης και προσφοράς”.

Μια συγκινητική «αλυσίδα αγάπης» έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να βοηθηθούν οι πυρόπληκτοι στις πληγείσες περιοχές από τις μεγάλες φωτιές των προηγούμενων ημερών.

Ο ΑΝΤ1 μαζί με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους εθελοντές του, αλλά και την τεράστια στήριξη που δέχεται από τον κόσμο, συνεχίζει την μεγάλη προσπάθεια για την ανακούφιση όσων το χρειάζονται.

Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του ΑΝΤ1, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Όπως δηλώνει ο Αλέξης Ξύδης, Διευθυντής των Κεντρικών Αποθηκών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, «οι αποθήκες μας έχουν φτάσει στο όριο τους, γιατί η προσφορά του κόσμου ήταν τεράστια και είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό που έχει συμβεί . Καθημερινά φεύγουν φορτηγά δικά μας και με εθελοντές και με στελέχη δικά μας, για να διανείμουν την βοήθεια εκεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την οικογένεια του ΑΝΤ1 για την προβολή, γιατί έχετε συμβάλλει τα μέγιστα στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος».

Τεράστια είναι η συμβολή των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε όλη αυτή την προσπάθεια, καθώς αφιερώνουν χρόνο και κόπο, ώστε να ταξινομήσουν σωστά όλα τα προϊόντα που έχουν συγκεντρωθεί.

O ANT1 επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά, με στόχο την στήριξη και την ανακούφιση των πυρόπληκτων, προέβη στην ενεργοποίηση ειδικής τηλεφωνικής γραμμής οικονομικής και υλικής υποστήριξης σε όσους επλήγησαν από το μένος της πύρινης λαίλαπας. Για το σκοπό αυτό, όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά, μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 2103609825 και 2103646005

O ANT1 από την πρώτη στιγμή τροποποίησε το πρόγραμμά του, συμπαραστεκόμενος στους πολίτες που δοκιμάζονται, παρέχοντας άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλα τα πύρινα μέτωπα.?

