Πλίμουθ: πολύνεκρο μακελειό με μπαράζ πυροβολισμών

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους ένα παιδί. Η Αστυνομία δεν συνδέει το περιστατικό με την τρομοκρατία.

«Έξι νεκροί», ανάμεσά τους ο δράστης κι ένα παιδί κάτω των δέκα ετών, καθώς και αρκετοί τραυματίες, είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου χθες βράδυ στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν να επέμβουν όταν σημειώθηκε «πολύ σοβαρό περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων όπλων» σε συνοικία της πόλης κοντά στο λιμάνι.

«Δύο άνδρες και δυο γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου», διευκρίνισε η αστυνομία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, έπειτα από ώρες αβεβαιότητας γύρω από το συμβάν. «Άλλος ένας άνδρας, που θεωρούμε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, επίσης σκοτώθηκε επιτόπου».

Μια γυναίκα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο υπέκυψε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

«Θεωρούμε ότι όλοι πέθαναν εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστησαν από πυρά όπλων», διευκρίνισε, υπογραμμίζοντας πως το συμβάν δεν αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.

Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση του απολογισμού των θυμάτων από την αστυνομία, ο βουλευτής της περιοχής Λουκ Πόλαρντ ανέφερε μέσω Twitter πως ανάμεσα στα θύματα είναι «ένα παιδί μικρότερο των δέκα ετών».

«Άλλοι τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε ο βουλευτής των Εργατικών. «Δεν υπάρχουν λέξεις για αυτή τη φρίκη. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και οι σκέψεις μου βρίσκονται στις οικογένειες» των θυμάτων, συμπλήρωσε.

Επικρατεί αβεβαιότητα για τη σχέση ανάμεσα στον οπλοφόρο και τα θύματά του, καθώς και για τα αίτια αυτού που έγινε στην πόλη περίπου 262.000 κατοίκων στην ήσυχη κομητεία Ντέβον.

«Η αστυνομία θέλει να υπογραμμίσει ότι δεν πρόκειται για συμβάν τρομοκρατικής φύσης», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου των δυνάμεων της τάξης και προστίθεται ότι δεν αναζητείται κανένα πρόσωπο που να συνδεόταν με το μακελειό. «Η έρευνα συνεχίζεται», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, κάτοικοι άκουσαν δυνατούς κρότους και πυροβολισμούς προτού φθάσει στην περιοχή η αστυνομία.

Η Σάρον, αυτόπτης μάρτυρας η οποία δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της στο BBC, αφηγήθηκε πως αρχικά άκουσε κραυγές και κατόπιν πυροβολισμούς. Ο οπλοφόρος «έριξε την πόρτα ενός σπιτιού κι άρχισε να ρίχνει», είπε. «Βγήκε από το σπίτι συνεχίζοντας να ρίχνει, πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο».

Ο Ρόμπερτ Πίνκερτον, άλλος αυτόπτης μάρτυρας, είπε στο βρετανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ότι «έστριβε μια γωνία του δρόμου» όταν «έπεσε πάνω σ’ έναν τύπο οπλισμένο με τουφέκι», ντυμένο στα μαύρα.

Κάνοντας λόγο για «σοκαριστικά» γεγονότα, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για τη φύση τους, η υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, η Πρίτι Πατέλ, κάλεσε «τους πάντες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις συστάσεις της αστυνομίας και να επιτρέψουν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μας να κάνουν τη δουλειά τους».

Οι μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων παραμένουν γενικά σπάνιες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι περισσότεροι αστυνομικοί δεν οπλοφορούν. Η νοτιοδυτική Αγγλία, τουριστικός προορισμός, χαρακτηρίζεται μια από τις πιο ήσυχες περιοχές της χώρας.

Το Πλίμουθ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ναυτική βάση στη δυτική Ευρώπη, όπου ελλιμενίζονται μεταξύ άλλων πυρηνοκίνητα υποβρύχια και τεράστια πολεμικά πλοία.

