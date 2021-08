Κόσμος

ΗΠΑ – Μεξικό: εκατοντάδες χιλιάδες συλλήψεις μεταναστών στα σύνορα τον Ιούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπάιντεν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη κρίση, την μεγαλύτερη της τελευταίας εικοσαετίας.

Περίπου 213.000 μετανάστες συνελήφθησαν προσπαθώντας να περάσουν παράτυπα τα νότια σύνορα των ΗΠΑ τον Ιούλιο, αριθμός αυξημένος κατά 172.000 ανθρώπους από τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η ομοσπονδιακή υπηρεσία τελωνείων και φύλαξης των συνόρων (US Customs and Border Protection, CBP).

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει ανακοινωθεί οποιονδήποτε μήνα της τελευταίας 20ετίας. Το όριο των 200.000 συλλήψεων παράτυπων μεταναστών σε μηνιαία βάση είχε ξεπεραστεί για τελευταία φορά το 2000.

Οι περισσότεροι από τους μετανάστες πλέον απελαύνονται αμέσως από τις αμερικανικές αρχές. Τον Ιούλιο συνελήφθησαν 189.000 μετανάστες και τον Μάιο 180.000, σύμφωνα με τη CBP.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ανέφερε ότι πολλοί από τους μετανάστες που τέθηκαν υπό κράτηση τον περασμένο μήνα είχαν ήδη συλληφθεί και απελαθεί τουλάχιστον μια φορά την τελευταία χρονιά.

Ο αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών και ανηλίκων που συνελήφθησαν στα σύνορα με το Μεξικό αυξήθηκε κατά σχεδόν 25% τον Ιούλιο, φθάνοντας τα 19.000, πάντα κατά τους αριθμούς της CBP.

Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν είναι αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερη πίεση εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των προσφύγων και των μεταναστών, κυρίως από κράτη της κεντρικής Αμερικής, που φθάνουν στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον ένοικο του Λευκού Οίκου ότι προκάλεσε αυτή που αποκαλούν «κρίση» λόγω της πιο χαλαρής πολιτικής του στο ζήτημα από τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υιοθετήσει δόγμα «μηδενικής ανοχής».

Ειδήσεις σήμερα

ΠΑΟΚ - Europa Conference League: η αντίπαλος του στα play off

Πλίμουθ: πολύνεκρο μακελειό με μπαράζ πυροβολισμών

Καιρός: βοριάδες, μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή