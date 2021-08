Κοινωνία

Φωτιά στο Σχιστό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο, μετά από ολονύχτια μάχη.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Σχιστού, στο Πέραμα.

Στην κατάσβεσή της συμμετείχαν 43 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 18 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.

