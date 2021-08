Πολιτική

Χρήστος Τριαντόπουλος: ποιος είναι ο νέος υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές.

Ο νέος υφυπουργός στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, είναι οικονομολόγος και κατάγεται από τη Μαγνησία. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην πολιτική οικονομία, εκπονώντας τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics.

Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University of Sussex, ως visiting research fellow, και σε λοιπούς ερευνητικούς φορείς, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ άλλων, κατείχε, την περίοδο 2012 - 2014, συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

Από το 2014 είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και την περίοδο 2016 - 2019 δίδαξε οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ την περίοδο 2017 - 2019 δίδαξε δημοσιονομική πολιτική στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει δημοσιεύσεις σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ήταν συνιδρυτής και επικεφαλής της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις, που αποτέλεσε, από το 2014, μία πρωτοβουλία πολιτών με σκοπό τη σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και απόψεων, ενώ συμμετείχε και σε πολλές άλλες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών.

Από τον Ιούλιο του 2019 ως και τα μέσα Αυγούστου 2021 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή και τη στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν μετά από θεομηνία και ανέλαβε το συντονισμό της αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνίες. Ταυτόχρονα, προώθησε και τη μεταρρύθμιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου με το νόμο για την Κρατική Αρωγή (ν. 4797/2021).

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, διετέλεσε επικεφαλής της Ελληνικής αποστολής στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης - FATF (Financial Action Task Force), είναι μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ το καλοκαίρι του 2019 άσκησε και παράλληλα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, με αποτέλεσμα να διατελέσει και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

