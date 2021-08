Κόσμος

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επελαύνουν, οι δυτικοί κλείνουν πρεσβείες στην Καμπούλ

Μετά τη Χεράτ οι Ταλιμπάν κατέλαβαν και την πόλη Πουλ- ι- Αλάμ. Απέχουν 80 χιλιόμετρα από την Καμπούλ

Δανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν σήμερα πως κλείνουν προσωρινά τις πρεσβείες τους στην Καμπούλ, λόγω της κατάστασης ασφαλείας που ολοένα και επιδεινώνεται στο Αφγανιστάν και απομακρύνουν το προσωπικό τους.

«Αποφασίσαμε να κλείσουμε προσωρινά την πρεσβεία μας στην Καμπούλ», είπε σε δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Γιέπε Κόφοντ, προσθέτοντας πως η επιχείρηση εκκένωσης θα διεξαχθεί υπό στενό συντονισμό με τη Νορβηγία, με την οποία μοιράζονται ένα κτιριακό συγκρότημα.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Ίνε Σορέιντε δήλωσε ότι η χώρα της θα κλείσει επίσης την πρεσβεία της και θα απομακρύνει τους Νορβηγούς διπλωμάτες, τους ντόπιους εργαζομένους της και τους στενούς συγγενείς τους.

Έκτακτη συνάντηση των πρεσβευτών του ΝΑΤΟ

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα προκειμένου να συζητήσουν τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Αφγανιστάν και να συντονίσουν τα εθνικά μέτρα για τη μείωση του προσωπικού των πρεσβειών στην Καμπούλ, δήλωσε πηγή ασφαλείας την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η δυτική συμμαχία τελείωσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες και απέσυρε το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων της από τη χώρα, όμως εξακολουθεί να είναι ένα φόρουμ συντονισμού των εθνικών μέτρων εκεί.

Αποκρινόμενο στη προέλαση των Ταλιμπάν, το Πεντάγωνο δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως θα στείλει περίπου 3.000 επιπλέον στρατιώτες στο Αφγανιστάν εντός 48 ωρών προκειμένου να συνδράμουν στην εκκένωση του προσωπικού της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Συγκαλεί την επιτροπή COBRA o Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον κάλεσε σήμερα σε μια έκτακτη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής διαχείρισης κρίσεων, με αντικείμενο την κατάσταση στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η συνεδρίαση αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που οι Ταλιμπάν συνεχίζουν την επέλασή τους και μία ημέρα αφότου το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι θα στείλει προσεχώς περίπου 600 στρατιωτικούς προκειμένου να απομακρύνουν τους Βρετανούς υπηκόους από το Αφγανιστάν.

Ο εκπρόσωπος τύπου δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, όμως νωρίτερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε ότι η Βρετανία πιθανόν να επέστρεφε στο Αφγανιστάν, εάν η χώρα αυτή άρχιζε να φιλοξενεί την Αλ Κάιντα με τρόπο απειλητικό προς τη Δύση.

«Ο πρωθυπουργός συγκαλεί την επιτροπή COBRA σήμερα προκειμένου να συζητηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στο Αφγανιστάν», είπε ο εκπρόσωπος.

Οι Βρετανοί επικρίνουν την Ουάσιγκτον

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας επέκρινε σήμερα την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν, λέγοντας ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ανακάμψει η αλ Κάιντα κάτι που θα «απειλήσει την ασφάλεια» όλου του κόσμου.

«Δεν ήταν ούτε η κατάλληλη στιγμή ούτε η κατάλληλη απόφαση διότι πιθανόν η αλ Κάιντα θα επιστρέψει», δήλωσε ο Ουάλας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, εκφράζοντας την ανησυχία του για «την απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντά μας» που θα αποτελούσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Αφγανιστάν θα καταλήξει ένα αποτυχημένο κράτος, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για τζιχαντιστές. «Ανησυχώ πάρα πολύ ότι τα αποτυχημένα κράτη αποτελούν πρόσφορο έδαφος για αυτού του είδους τους ανθρώπους», επεσήμανε.

Οι Ταλιμπάν απέχουν 80 χιλιόμετρα από την Καμπούλ

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πόλη Πουλ- ι- Αλάμ, πρωτεύουσα της κεντρικής επαρχίας Λόγκαρ στο Αφγανιστάν, η οποία βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καμπούλ.

Οι αντάρτες κρατούν αιχμαλώτους τον κυβερνήτη και τον επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της πόλης, αφού κατέλαβαν πολλά κυβερνητικά κτίρια, σύμφωνα με το μέλος του τοπικού συμβουλίου Χασιμπουλάχ Στανακζάι και τον Χούμα Χαμάντι βουλευτή της επαρχίας Λόγκαρ.

Η επαρχία αυτή έχει περίπου 120.000 κατοίκους, ενώ απέχει περίπου 90 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Καμπούλ.

Η Πουλ-ι- Αλάμ είναι η 16η πρωτεύουσα επαρχίας που θέτουν υπό τον έλεγχό τους οι Ταλιμπάν μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών.

Το Παρίσι καλεί εκ νέου τους πολίτες του να φύγουν από το Αφγανιστάν

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του οι Γάλλοι πολίτες να φύγουν από το Αφγανιστάν όσο το δυνατόν συντομότερα.

«Δεδομένης της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας, καλούμε εκ νέου τους Γάλλους πολίτες να φύγουν από τη χώρα όσο το δυνατόν συντομότερα», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση, που εκδόθηκε ως απάντηση σε μια γραπτή ερώτηση σχετικά με το αν η Γαλλία σχεδιάζει να προχωρήσει στην εκκένωση της πρεσβείας της και την απομάκρυνση των υπηκόων της από τη χώρα.

Από την πλευρά της, η Φινλανδία θα διατηρήσει ανοικτή την αποστολή της στο Αφγανιστάν, όμως αποφάσισε να υποδεχθεί «έως 130 Αφγανούς που εργάζονταν για τη Φινλανδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χαάβιστο.

Γερμανία: Το Βερολίνο μειώνει το διπλωματικό του προσωπικό στο "απολύτως ελάχιστο"

Η Γερμανία θα μειώσει το διπλωματικό της προσωπικό στην Καμπούλ στο "απολύτως ελάχιστο" υπό το φως της επίθεσης των Ταλιμπάν που ήδη βρίσκονται στις πύλες της αφγανικής πρωτεύουσας, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

"Θα μειώσουμε τις επόμενες ημέρες το προσωπικό μας στη γερμανική πρεσβεία στην Καμπούλ στο απολύτως απαραίτητο", τόνισε ο Χάικο Μάας σε σύντομη δήλωση μετά και τις παρόμοιες ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον, του Λονδίνου και άλλων δυτικών κυβερνήσεων. "Η πρεσβεία θα συνεχίσει να εργάζεται", διευκρίνισε ωστόσο.

"Η ομάδα συντονισμού διαχείρισης κρίσεων της κυβέρνησης αποφάσισε επίσης να επισπεύσει τη ναύλωση πτήσεων τσάρτερ που είχαν προγραμματιστεί αρχικά για τα τέλη Αυγούστου", δήλωσε ο Μάας στους δημοσιογράφους από την πόλη Ντεντσλίνγκεν της νότιας Γερμανίας.

Ο υπουργός είπε ότι ο στόχος είναι να ταξιδέψουν με αυτές τις πτήσεις το προσωπικό της πρεσβείας που επαναπατρίζεται και Αφγανοί που πολέμησαν μαζί με τον γερμανικό στρατό ή διερμηνείς που φοβούνται πλέον για την ασφάλειά τους. Οι Αφγανοί που δεν έχουν βίζα θα πάρουν τα χαρτιά τους στη Γερμανία ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την αποστολή ομάδας υποστήριξης στην αφγανική πρωτεύουσα για να βοηθήσει στην αποχώρηση του προσωπικού αυτού.

"Καλώ εκ νέου όλους τους (άλλους) Γερμανούς πολίτες που βρίσκονται ακόμη στο Αφγανιστάν να φύγουν τώρα από τη χώρα", δήλωσε.

