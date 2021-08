Κοινωνία

Φωτιές - αυτοψίες: “Κόκκινο” σε εκατοντάδες σπίτια

Εντατικά συνεχίζονται οι έλεγχοι σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αποθήκες, αλλά και ναούς, μνημεία και δημόσια κτήρια που λαβώθηκαν απο τις φωτιές.

Μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί 1.511 αυτοψίες από τους μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

Συγκεκριμένα, στην Αττική διενεργήθηκαν συνολικά 688 αυτοψίες, εκ των οποίων 373 στο δήμο Αχαρνών, 44 στο δήμο Κηφισιάς, 235 στο δήμο Ωρωπού και 36 στο δήμο Διονύσου.

Αντίστοιχα διενεργήθηκαν 320 αυτοψίες στην Πελοπόννησο, 148 στην Π.Ε. Ηλείας, 53 στην Π.Ε. Μεσσηνίας και 132 στην Π.Ε. Λακωνίας. Στην Π.Ε. Αρκαδίας έχουν γίνει 11 αυτοψίες στο δήμο Μεγαλόπολης.

Στην Εύβοια διενεργήθηκαν 491 αυτοψίες, 349 στο δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας και 142 στο δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού.

Στο δήμο Λοκρών στην Π.Ε. Φθιώτιδας έχουν διενεργηθεί 12 αυτοψίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αυτοψιών:

1.019 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 375 έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση (κατοικήσιμες), 338 προσωρινά ακατάλληλες για χρήση (χρήζουν επισκευών) και 306 επικίνδυνες για χρήση και οι οποίες θα επανελεγχθούν.

75 σε επαγγελματικούς χώρους, εκ των οποίων 16 είναι κατάλληλοι για χρήση, 35 προσωρινά ακατάλληλοι και 24 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Ελέγχθηκαν 425 αποθήκες/στάβλοι κ.λπ., εκ των οποίων οι 28 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 160 είναι προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 237 επικίνδυνοι για χρήση οι οποίοι θα επανελεγχθούν.

Τέλος ελέγχθηκαν 16 δημόσια κτίρια ή/και ιεροί ναοί εκ των οποίων 3 κρίθηκαν κατάλληλοι για χρήση, 8 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλοι για χρήση και 5 επικίνδυνοι για χρήση και θα επανελεγχθούν.

Αύριο κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα βρίσκονται στην Αττική, στην πλατεία της Βαρυμπόμπης για τη διενέργεια αυτοψιών, όπου δεν κατέστη αυτή μέχρι σήμερα δυνατή.

Στην Πελοπόννησο ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στην Π.Ε. Ηλείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. Τη Δευτέρα 16/08/2021 θα ξεκινήσουν και οι αυτοψίες στο δήμο Γορτυνίας της Π.Ε. Αρκαδίας, ενώ ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στο δήμο Μεγαλόπολης.

Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται και ολοκληρώνονται οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι, στους δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού. Όπου είναι δυνατό θα αρχίσουν και οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από τριμελείς επιτροπές.

Σημειώνεται ότι από την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 210-6509300 στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 8 τηλεφωνικές γραμμές από τις 8:00 έως τις 20:00 τις καθημερινές και 10:00 έως 18:00 το Σαββατοκύριακο πλην της αργίας του Δεκαπενταύγουστου για την εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

