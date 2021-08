Αθλητικά

Μέσι: Η Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να... πληρώνει τον Αργεντινό

Τα... απόνερα του "διαζυγίου" του Λιονέλ Μέσι με τους "μπλαουγκράνα"

Ο Λιονέλ Μέσι έχει αποχωρήσει πλέον από την Μπαρτσελόνα, όμως η... σχέση τους έχει ακόμη αρκετές «εκκρεμότητες». Και δη οικονομικές, καθώς οι «μπλαουγκράνα» οφείλουν ακόμη στον Αργεντινό άσο το ποσό των 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αφορά τους μισθούς της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, που είχε συμφωνηθεί με όλη την ομάδα να καταβληθούν αργότερα, λόγω της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα σχεδιάζει να καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στο β’ μισό του 2021 και στους πρώτους μήνες του 2022, με τους δικηγόρους της ομάδας να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους νομικούς του 34χρονου άσου, για τον τρόπο με τον οποίο θα αποπληρωθεί αυτή η πολύ μεγάλη οφειλή προς τον «Pulga».

