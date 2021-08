Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Μανωλάς στο στόχαστρο, λενε ιταλικά ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα για έντονο ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» να επαναπατρίσουν τον κεντρικό αμυντικό.

Έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού τις τελευταίες εβδομάδες για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά, αποκαλύπτει σε σημερινό της δημοσίευμα η ιταλική εφημερίδα «Corriere dello sport».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό κείμενο «Οι φήμες, ή ένας... πειρασμός, χρειάζονται ένα λεπτό για να γίνουν διαπραγματεύσεις. Και μερικές φορές, χρειάζεται μόνο ένα τηλεφώνημα, για να ...γυρίσει ο τροχός».

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ο Ολυμπιακός άρχισε να σκέφτεται την επιστροφή του Κώστα Μανωλά πριν από μερικές εβδομάδες, δίνοντας «πάσα» στην Νάπολι για να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης συνομιλιών.

Κάπου εκεί το θέμα «πάγωσε», όμως τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων»... αναθερμάνθηκε για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, ο οποίος εισπράττει ετησίως από τους «παρτενοπέι» περίπου 4,2 εκατομμύρια ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως το θέμα θα εξελιχθεί και θα λήξει μέχρι τις 31 Αυγούστου, οπότε και κλείνει η μεταγραφική περίοδος, ενώ εάν η Νάπολι παραχωρήσει τον Μανωλά, τότε θα πρέπει να τον αντικαταστήσει οπωσδήποτε, δεδομένου ότι αυτήν την στιγμή, εκτός του Ελληνα κεντρικού αμυντικού, για την συγκεκριμένη θέση, έχει διαθέσιμους, τους Κουλιμπαλί, Ραχμανί και Ντι Λορέντσο.





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή έπεσε σε γκρεμό

ΑΧΕΠΑ: Έπαιζε μπουζούκι ενώ υποβαλλόταν σε επέμβαση στον εγκέφαλο (βίντεο)

Τραγωδία της “Ήλιος”: μνημόσυνο στο Γραμματικό για τα 121 θύματα