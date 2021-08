Κόσμος

Ισημερινός - κοκαΐνη: ποσότητα ρεκόρ βρήκαν οι Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους περισσότερους στην ιστορία της χώρας τόνους του σκληρού ναρκωτικού, εντόπισαν και κατέσχεσαν οι Αρχές.

Η αστυνομία του Ισημερινού κατέσχεσε χθες Παρασκευή 9,6 τόνους κοκαΐνη προερχόμενους από την Κολομβία, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντρα Βέλα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για ποσότητα άνευ προηγουμένου στην ιστορία της χώρας των Άνδεων.

«Πραγματοποιήθηκε μια ιστορική κατάσχεση», διαβεβαίωσε η κυρία Βέλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κοκαΐνη, που κατά τα πρώτα στοιχεία μεταφερόταν από την Κολομβία προς το Μεξικό και τις ΗΠΑ, βρέθηκε και κατασχέθηκε σε κατοικία στη Γουαγιακίλ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η αξία πώλησής της υπολογίζεται σε περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο ύποπτοι, πολίτες του Ισημερινού, συνελήφθησαν και κάπου δέκα πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν, διευκρίνισαν οι διωκτικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία της “Ήλιος”: μνημόσυνο στο Γραμματικό για τα 121 θύματα

Εύβοια: Η Σακελλαροπούλου στηρίζει Μπένο για την ανασυγκρότηση

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή έπεσε σε γκρεμό