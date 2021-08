Κόσμος

Αφγανιστάν: εισβολή των Ταλιμπάν στην Καμπούλ

Μετά την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλαμπάντ, οι Ταλιμπάν έφθασαν και στην πρωτεύουσα.

Αντάρτες Ταλιμπάν εισήλθαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς οι ΗΠΑ εκκένωναν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους με ελικόπτερο. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι Ταλιμπάν εισέρχονταν στην πόλη "από όλες τις πλευρές", αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τουίτ στον λογαριασμό του αφγανικού προεδρικού μεγάρου ανέφερε πως ακούστηκαν πυρά σε ορισμένα σημεία γύρω από την Καμπούλ, αλλά πως οι δυνάμεις ασφαλείας, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους, έχουν τον έλεγχο της πόλης. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι διπλωμάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο από την πρεσβεία που βρίσκεται στον οχυρωμένο τομέα Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στέλνονται για να βοηθήσουν τις εκκενώσεις μετά την προέλαση-αστραπή των Ταλιμπάν που οδήγησε την ισλαμική οργάνωση στην Καμπούλ μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφεραν πως η Καμπούλ θα μπορούσε να κρατήσει τουλάχιστον για τρεις μήνες. Μέλη "κεντρικών" ομάδων των ΗΠΑ εργάζονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε στο Ρόιτερς πως η οργάνωση δεν επιθυμεί απώλειες καθώς αναλαμβάνει τον έλεγχο, αλλά πως δεν έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον πρόεδρο Ασράφ Γάνι, ο οποίος δήλωσε χθες, Σάββατο, πως διεξάγει επείγουσες διαβουλεύσεις με τοπικούς ηγέτες και διεθνούς εταίρους για την κατάσταση.

Στο μεταξύ, οι Ταλιμπάν έλαβαν εντολή να παραμείνουν στις πύλες της Καμπούλ και να μην εισέλθουν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπός τους, αν και μαχητές θεάθηκαν από κατοίκους σε προάστιο της πόλης, μεταδίδει το AFP. "Το Ισλαμικό Εμιράτο διατάζει όλες τις δυνάμεις του να περιμένουν στις πύλες της Καμπούλ, να μην προσπαθήσουν να εισέλθουν στην πόλη", δήλωσε στο Twitter ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν. "Υπάρχουν ένοπλοι μαχητές Ταλιμπάν στη γειτονιά μας αλλά δεν υπάρχουν μάχες", δήλωσε ωστόσο στο AFP ένας κάτοικος ανατολικού προαστίου της πρωτεύουσας.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν νωρίτερα την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, χωρίς μάχη, θέτοντας πλέον υπό τον έλεγχό τους το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δήλωσαν αξιωματούχοι και κάτοικοι. «Δεν βρίσκονται σε εξέλιξη μάχες αυτή τη στιγμή στη Τζαλαλάμπαντ, διότι ο κυβερνήτης παραδόθηκε στους Ταλιμπάν», δήλωσε αφγανός αξιωματούχος στην πόλη, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η παράδοση «ήταν ο μοναδικός τρόπος για να σωθούν οι ζωές αμάχων», πρόσθεσε. Δυτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την πτώση της πόλης.

