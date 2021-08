Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος - Τσίπρας: Δύναμη και κουράγιο σε όσους δοκιμάζονται

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει ευχές σε όσους δοκιμάζονται αυτόν τον "σκληρό Δεκαπενταύγουστο".

«Ο λαός μας τιμά σήμερα την Παναγία. Τη μάνα που δεν εγκαταλείπει κανέναν σε δύσκολες ώρες. Την καταφυγή των αδύναμων, των κυνηγημένων, των απελπισμένων», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Facebook.

«Στήριγμα και απαντοχή αυτές τις μέρες της φωτιάς, για πιστούς και μη, που αισθάνονται αβοήθητοι από κείνους που θα έπρεπε να τους βοηθήσουν», σημειώνει.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει «ευχές για δύναμη και κουράγιο σε όλους, και κυρίως σε όσους δοκιμάζονται αυτόν τον σκληρό Δεκαπενταύγουστο», ενώ συνοδεύει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από την Παναγία την Καταφυγιώτισσα του Δημήτρη Μυταρά.



Σε μήνυμα της, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής αναφέρει, «Η Παναγιά είναι η μάνα, η πίστη, η ελπίδα. Σήμερα, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για τον ελληνικό λαό, κοιτάμε μπροστά στο δρόμο που θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα. Με πίστη ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Με αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη, στους πυρόπληκτους, σε όσους νοσούν. Χρόνια πολλά».

