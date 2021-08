Αθλητικά

Παναθηναϊκός: ο Τι Τζέι Μπρέι “χαιρέτισε” την ομάδα

Για ποιους λόγους λύθηκε πρόωρα το συμβόλαιο του συλλόγου με τον παίκτη.

Πρόωρο τέλος είχε η συνεργασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Τι Τζέι Μπρέι. Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, ενημέρωσε τους «πράσινους» ότι δεν μπορεί να επιστρέψεισ τις υποχρεώσεις της ομάδας, με αποτέλεσμα να λυθεί το συμβόλαιο που υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο έμπειρος άσος, αποκτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα (σ.σ. τον Μάρτιο) υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι και δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Τι Τζέι Μπρέι. Ο αθλητής ενημέρωσε πως δεν δύναται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας για προσωπικούς λόγους».

