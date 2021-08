Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: “καλπάζει” η πανδημία

Εκατοντάδες θάνατοι και δεκάδες χιλιάδες κρούσματα κάθε 24 ώρες ανακοινώνουν οι Αρχές. Σε έξαρση η μετάδοση του φονικού ιού.

Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι το προηγούμενο 24ωρο στην Τουρκία διαγνώστηκαν 18.847 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 έπειτα από 281.184 τεστ, με το σύνολο των κρουσμάτων να φθάνει τα 6.078.653.

Παράλληλα υπέκυψαν 154 ασθενείς με την COVID-19, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στους 53.159 νεκρούς ως αυτό το στάδιο από την 11η Μαρτίου 2020, όταν εκδηλώθηκε στην επικράτεια της Τουρκίας.

Η χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αναζωπύρωση της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες.

Αφότου άρχισε στην Τουρκία εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης, τη 14η Ιανουαρίου – αξιοποιείται κυρίως το CoronaVac, το εμβόλιο της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Sinovac Biotech – έχουν λάβει μια δόση 44,02 εκατομμύρια πολίτες, 32,91 εκατ. τη δεύτερη, ενώ συνολικά έχουν χορηγηθεί πάνω από 83,54 εκατ. δόσεις, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, ενισχυτικών, οι οποίες αφορούν κυρίως τα μέλη του υγειονομικού προσωπικού και πρόσωπα ηλικίας άνω των 50 ετών.

