Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Λαπόρτα: δραματική η οικονομική κατάσταση του συλλόγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιπαράθεση του πρώην και του νυν Προέδρου για την «μαύρη τρύπα» στα ταμεία, που είχε ως αποτέλεσμα και τη φυγή του Μέσι.

«Δραματική» χαρακτήρισε ο Ζοάν Λαπόρτα την οικονομική κατάσταση στην Μπαρτσελόνα, στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, απαντώντας στην επιστολή που έστειλε ο πρώην πρόεδρος των Καταλανών, Γιοζέπ Μαρία Μπαρτομέου, μέσω της οποίας αρνήθηκε τις κατηγορίες για κακοδιαχείριση.

Ο Λαπόρτα περιέγραψε την επιστολή ως «μια σειρά ψεμάτων, με τα οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο. Το διοικητικό συμβούλιό του είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση μέχρι τις 17 Μαρτίου 2021. Κανείς δεν θα ξεφύγει από την ευθύνη του», τονίζοντας ότι το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο είχε εισπράξει τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκ των προτέρων.

Επισήμανε επίσης ότι οι αθλητικές αποφάσεις ήταν λανθασμένες, με νέους με μικρά συμβόλαια και βετεράνους με μακρά συμβόλαια, στα οποία πρέπει να προστεθούν υπερβολικές προμήθειες στους μάνατζερ.

«Τα χρήματα έχουν δαπανηθεί με την ταχύτητα του φωτός. Με έναν υπερβολικό τρόπο, πολλά χρήματα έχουν δαπανηθεί για την πολιτική μισθών σε σημείο που η LaLiga να μας θεωρεί έναν σύλλογο που δεν συμμορφώνεται» είπε, προσθέτοντας:

«Οι ζημίες φέτος θα είναι 481 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη ελεγχθεί και παρουσιαστεί στη LaLiga. Ο αντίκτυπος του Covid-19 είναι 91 εκατομμύρια. Οι μισθοί είναι το 103% των εσόδων του συλλόγου (617 εκατομμύρια), δηλαδή 25% περισσότερα από τους ανταγωνιστές μας, για συνολικό χρέος 1,351 δισ.».

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα δήλωσε χαρούμενος για την «επιστροφή του κοινού, που σημαίνει την επιστροφή του καθαρού αέρα. Ακόμα και μέσα σε περίεργη ατμόσφαιρα, λόγω της αποχώρησης του καλύτερου παίκτη στον κόσμο. Αλλά φάνηκε ότι η Μπαρτσελόνα είναι πάνω απ' όλα».

Σχετικά με τον Λιονέλ Μέσι, δήλωσε, «Σχετικά με τον Λέο, έχω ήδη πει ότι η θέλησή μας ήταν να μείνει, αλλά, όταν είδαμε την κατάσταση του συλλόγου, όταν είδαμε τις διαπραγματεύσεις, σκεφτήκαμε να δώσουμε προτεραιότητα στα συμφέροντα του συλλόγου. Θα θέλαμε να τελειώσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα, αλλά δεν μπορούσε να γίνει αυτό για αντικειμενικούς λόγους».

Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: πυρετώδεις προσπάθειες για την επιστροφή των μεταφραστών της ελληνικής αποστολής

Ναύπλιο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κατάστημα (βίντεο)

Κορονοϊός - Βόλος: σε αναστολή εργασίας ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε γηροκομείο