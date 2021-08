Πολιτική

Νίκος Χαρδαλιάς: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το ισχαιμικό επεισόδιο

Ο υφυπουργός θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τις επόμενες ημέρες. Η πρώτη ανάρτηση της συζύγου του μετά το ισχαιμικό επεισόδιο.

Σε φάση ανάρρωσης βρίσκεται ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη.

Ο κ. Χαρδαλιάς παραμένει στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τις αισθήσεις του, συνομιλεί με τους δικούς του ανθρώπους και τους γιατρούς του, ενώ είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο υφυπουργός θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δύο ημέρες ακόμα, καθώς του τοποθετήθηκαν δύο στεντ. Ο κ. Χαρδαλιάς είχε δεχθεί μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα, με τις καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά και τη διαχείριση των μέτρων κατά της πανδημίας.

Την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανέλαβε άμεσα, από την πρώτη στιγμή μετά το περιστατικό υγείας του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χαλάνδρι.

Την πρώτη της ανάρτηση για τον Νίκο Χαρδαλιά και την περιπέτεια της υγεία του έκανε η σύζυγός του Γιώτα Παναγιωτοπούλου. «Ο Νίκος είναι πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ όλους από την ψυχή μου» έγραψε στο Facebook.

