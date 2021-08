Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: στη μάχη τα ρωσικά μεγαθήρια “Ιλιούσιν”

Η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε τρία μέτωπα. Το στοίχημα είναι να προλάβουν οι δυνάμεις την όποια μεγάλη αναζωπύρωση. Ποια η εικόνα στην Κερατέα.

Στη μάχη για την πυρκαγιά στα Βίλια μπήκαν το μεσημέρι και τα δύο ρωσικά μεγαθήρια «Ιλιούσιν» χωρητικότητας 40 τόνων, που πλέον κάνουν ρίψεις νερού πάνω στα μέτωπα στο όρος Πατέρας, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η μεγάλη πυρκαγιά μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Τα δύο ρωσικά αεροσκάφη έρχονται να ενισχύσουν την δύναμη κρούσης του μηχανισμού πυρόσβεσης και ειδικότερα τα εναέρια μέσα, που έχουν ήδη ενισχυθεί, και επιχειρούν συνολικά 14 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το άλλο ρωσικό Beriev-200.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε τρία μέτωπα και καίει πευκοδάσος στους λόφους του όρους Πατέρας, στο τμήμα από Παλαιοχώρι, Άγιος Σωτήρας και Παλαιοκούνδουρα, αλλά η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με την νύχτα και τις πρωινές ώρες, που εκκενώθηκαν πέντε οικισμοί και ένα γηροκομείο.

Όπως ανέφεραν αρμόδιοι αξιωματικοί, δεν κινδυνεύει πλέον κάποιος οικισμός, αλλά η εκκένωση έγινε ουσιαστικά γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι για την γρήγορη απομάκρυνση των κατοίκων, που λόγω των πυκνών καπνών υπήρχε ενδεχόμενο να εγκλωβιστούν.

Το στοίχημα είναι να προλάβουν οι ισχυρές δυνάμεις που επιχειρούν οποιαδήποτε μεγάλη αναζωπύρωση τις μεσημβρινές ώρες και μέχρι τις 18.00 που ανεβαίνει η θερμοκρασία και δημιουργεί κινδύνους για ταχύτερη εξέλιξη της πυρκαγιάς, γι' αυτό αποφασίστηκε να επιχειρήσουν και τα δύο ρωσικά μεγαθήρια. Μέχρι στιγμής ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες καθώς πνέουν ασθενείς άνεμοι, μέχρι 3 μποφόρ, κάτι δημιουργεί ελπίδες για οριοθέτηση της πυρκαγιάς εντός τις ημέρας.

Σημειώνεται ότι το έργο της πυρόσβεσης συντονίζει ο Αρχηγός του Π.Σ. αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης που βρίσκεται στο πεδίο, ενώ επιχειρούν και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις με την συνδρομή του στρατού και μηχανημάτων, ενώ την δύσκολη δουλειά στα δύσβατα σημεία έχουν αναλάβει τα εναέρια μέσα.

Τη νύχτα εκκενώθηκαν ακόμα πέντε οικισμοί και το γηροκομείο "Παναγιά Φανερωμένη", καθώς οι φλόγες που εκτείνονται σε μεγάλο μέτωπο πλησίασαν την κατοικημένη περιοχή καίγοντας πυκνό παρθένο πευκοδάσος και δυσπρόσιτο στο όρος Πατέρα.

Η εκκένωση του γηροκομείου στα Βίλια Αττικής ολοκληρώθηκε ύστερα από επικοινωνία του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τον πρόεδρο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Νίκο Παπαευσταθίου και τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό. Πρόκειται για 12 τρόφιμους που μεταφέρθηκαν για φιλοξενία στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» και άλλους δύο που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και διακομίστηκαν στο ΠΓΝ «Αττικόν».

Εν τω μεταξύ, μετά τους οικισμούς Μικρό και Μεγάλο Βαθυχώρι, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, Αγία Παρασκευή, Βενίιζα και Κρύο Πηγάδι, νωρίς το πρωί εκκενώθηκαν οι οικισμοί Παλαιοχώρι, Άγιος Σωτήρας, Παλαικούνδουρα και Θέα.

Συνεχώς βελτιώνεται η κατάσταση και στην πυρκαγιά στην Κερατέα, η οποία πλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν έχει φλόγα και αντιμετωπίζονται μόνο κάποιες εστίες που καπνίζουν στην περίμετρο, η οποία επί της ουσίας έχει οροθετηθεί, αν και δεν έχει δοθεί επίσημα.

Για τις μεσημβρινές ώρες κάνουν συνεχώς ρίψεις δύο ελικόπτερα, ενώ επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

