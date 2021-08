Κοινωνία

Κίνηση - Μεσογείων: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 20 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παρεμβάσεις θα ισχύσουν για πολλές ημέρες και σε διαφορετικά τμήματα της Λεωφόρου, λόγω εκτέλεσης έργων.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΓΑΔΑ, «Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 14/08 έως 27/08/2021, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως εξής:

Στην αριστερή λωρίδα της Λ. Μεσογείων, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας Τριάδος έως και 20μ. μετά το ύψος της συμβολής της με την οδό Σ. Πετρούλα, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα .

Στην αριστερή λωρίδα της Λ. Μεσογείων, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αποστόλου Παύλου έως και 15μ. μετά το ύψος της συμβολής της με την οδό Ευαγγελιστρίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος».

Ρυθμίσεις και στην περιοχή του Δήμου Παπαγού-Χολαργού

Σε έτερη ανακοίνωση της ΓΑΔΑ αναφέρεται πως «λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 24-08-2021 έως 02-09-2021 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό τμήμα του παραδρόμου της Λ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Παπαγού-Χολαργού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγία Παρασκευή, ως εξής:

Στο ύψος της συμβολής του με την οδό Φανερωμένης.

Στο τμήμα του μεταξύ των οδών Πυθαγόρα και Σωκράτους.

Στο τμήμα του μεταξύ των ο.α. 274 και 276.

Από το ύψος της συμβολής του με τον ο.α. 282 έως το ύψος της συμβολής του με την οδό Αριστοτέλους.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος, ελάχιστου πλάτους 3,80μ».

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση», καταλήγουν αμφότερες οι ενημερώσεις από την ΓΑΔΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: σύλληψη αλλοδαπής για εμπρησμούς

Σύλληψη Ολυμπιονίκη για δολοφονίες

Θεσσαλονίκη - ΟΑΣΘ: εργαζόμενοι βρήκαν μια σακούλα γεμάτη λεφτά και την παρέδωσαν