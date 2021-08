Κοινωνία

Τρομοκρατία: Θρίλερ με σύλληψη Αλγερινού στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο νεαρός κρατείται με βάση διεθνές ένταλμα της Interpol. Γιατί συνελήφθη, ποια είναι η μητέρα του και τι υποστηρίζουν οι Αρχές της Αλγερίας. Τι λέει ο δικηγόρος του στον ΑΝΤ1.

Του Παναγιώτη Στάθη

Φάρσα που του κοστίζει την ελευθερία του έκανε ένας 22χρονος Αλγερινός, που βρίσκεται στην Ελλάδα. Στις αρχές Ιουλίου τηλεφώνησε σε δυο αεροδρόμια και είπε πως επίκειται τρομοκρατική ενέργεια σε πτήσεις των αερογραμμών της Γαλλίας και της Αιθιοπίας.

Στις 23 Ιουλίου, με αίτηση της Αλγερίας και ένταλμα της Interpol συνελήφθη, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, για τρομοκρατία!

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του, Στάθης Μητσοκάλης, «η σύλληψη του Αλγερινού εντολέα μου στην Ελλάδα, και η έκδοση στην Αλγερία μέσω σήματος στην Interpo, αφορά πράξεις ειδοποίησης στο αεροδρόμιο των Παρισίων για βόμβα, οι οποίες κινητοποίησαν τις Aρχές στην Γαλλία, αλλά δεν αφορά πράξεις τρομοκρατικές για τις οποίες κατηγορείται στην Αλγερία και οι οποίες τιμωρούνται με ισόβια».

Ο 22χρονος, που είναι γιός μιας γυναίκας πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της Αλγερίας, αποδέχεται ότι έκανε μια φάρσα, αλλά πως τελικά βρίσκεται στο μέσον ενός «πολέμου κατασκόπων». Ακόμη, ότι οι κατηγορίες αποτελούν πρόφαση, καθώς θέλουν να τον συλλάβουν για λόγους που έχουν να κάνουν με τη μητέρα του και πληροφορίες που θεωρούν ότι διαθέτει από εκείνην.

Ο κ. Μητσοκάλης λέει πως «σε κάθε περίπτωση και μόνο ότι η κατηγορία αφορά πράξη πολύ μεγαλύτερη από τα γεγονότα που στην πραγματικότητα έπραξε, δημιουργεί μια υποψία τιμώρησης υπέρμετρης σε βάρος του».

Οι διωκτικές Αρχές της Αλγερίας τον κατηγορούν για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα, που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, με σκοπό να παραβιάσει τα συμφέροντα της χώρας. Απειλείται με ποινή, που φτάνει έως τα ισόβια. Γι’ αυτό και ζητάει από την ελληνική Δικαιοσύνη να μην εκδοθεί.

