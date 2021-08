Αθλητικά

Cincinnati Open - Τσιτσιπάς: ο αντίπαλος στον δεύτερο γύρο

Αντιμέτωπος με έναν τενίστα που μπορεί να τον αιφνιδιάσει είναι ο 23χρονος Έλληνας. Είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντίπαλοι στα κορτ.

Έναν αξιόμαχο αντίπαλο θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open.

O Σεμπάστιαν Κόρντα επιβλήθηκε με 6-4, 6-4 του Λάζλο Τζέρε σε ένα ματς που διεκόπη για λίγη ώρα λόγω βροχής και εν τέλει ολοκληρώθηκε μετά από 84 λεπτά.

Ο 21χρονος Αμερικανός τενίστας βρίσκεται στο Νο 45 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά ως ένας all around παίκτης μπορεί να... αιφνιδιάσει ακόμη και τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του 23χρονου Στέφανου Τσιτσιπά που θα βρει στον... δρόμο του τον Σεμπάστιαν Κόρντα.

