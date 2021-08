Αθλητικά

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: Δεν κάνω το εμβόλιο, μέχρι να γίνει υποχρεωτικό

Για την επιλογή του να μην εμβολιαστεί κατά της COVID-19 μίλησε ο Έλληνας τενίστας πριν από το Masters του Σινσινάτι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την επιλογή του να μην εμβολιασθεί κατά του κορονοϊού έως ότου να... γίνει υποχρεωτικό, πριν από το Masters του Σινσινάτι.

«Δεν έχω κάνει το εμβόλιο, κανείς δεν το έχει θεωρήσει υποχρεωτικό έως τώρα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα εμβολιασθώ, αλλά μέχρι να γίνει υποχρεωτικό, δεν πρόκειται να το κάνω», είπε συγκεκριμένα ο Έλληνας τενίστας.

Στο “Indan Wells” δε, όπως ενημερώθηκε ο Τσιτσιπάς, είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 για θεατές και υπαλλήλους, όχι όμως και για τους τενίστες, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή.

