Αφγανιστάν: συγκρούσεις με Ταλιμπάν στην Παντσίρ

Δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο ενεπλάκησαν σε μάχες με τους Ταλιμπάν στην κοιλάδα Παντσίρ.

Δυνάμεις πιστές στον πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, τον Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με σχηματισμούς των Ταλιμπάν στην Παντσίρ, βόρεια της Καμπούλ, τη μοναδική περιοχή που δεν έχει πέσει στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών, μετέδωσε χθες Τρίτη το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Άλαμ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, οι δυνάμεις του κ. Σάλεχ ανέκτησαν την περιοχή Τσαρικάρ, στην επαρχία Παρουάν. Οδός στρατηγικής σημασίας διέρχεται από την Τσαρικάρ και τη σήραγγα Σαλάνγκ, που συνδέει την Καμπούλ με τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν. Αφγανική στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ο Άμπντουλ Ρασίντ Ντόστουμ, διαβόητος αφγανός πολέμαρχος, ανέπτυξε 10.000 μαχητές του στην Παντσίρ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών υπόσχεται ότι δεν θα παραδοθεί και χθες Τρίτη αυτοανακηρύχθηκε νόμιμος πρόεδρος, αφού ο αρχηγός του κράτους, ο Άσραφ Γάνι, έφυγε από τη χώρα την Κυριακή, καθώς οι Ταλιμπάν έμπαιναν στην Καμπούλ. «Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Αφγανιστάν, σε περίπτωση απουσίας, φυγής, παραίτησης ή θανάτου του προέδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος γίνεται μεταβατικός πρόεδρος. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη χώρα μου και είμαι ο νόμιμος μεταβατικός πρόεδρος. Καλώ όλους τους ηγέτες να μου προσφέρουν την υποστήριξη και τη συναίνεσή τους», ανέφερε χθες σε αναρτήσεις του στο Twitter στα αγγλικά. Κάλεσε τους Αφγανούς να συμμετάσχουν στην «αντίσταση» εναντίον των Ταλιμπάν.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν εικόνες του πρώην αντιπροέδρου μαζί με τον Άχμαντ Μασούντ, τον γιο του πασίγνωστου πολέμαρχου Άχμαντ Σα Μασούντ, που είχε δολοφονηθεί από την Αλ Κάιντα το 2001, καθώς θεωρείτο σημαντική πηγή πληροφοριών για τη CIA, στην κοιλάδα του Παντσίρ, με φόντο τον ορεινό όγκο Χίντου Κους. Ο Άχμαντ Μασούντ, με άρθρο του που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στη γαλλική επιθεώρηση La Regle, ξεκαθάρισε πως εννοεί να αντισταθεί στους Ταλιμπάν, να κάνει «δικό του» τον αγώνα του πατέρα του, που είχε πολεμήσει τόσο εναντίον των σοβιετικών δυνάμεων, όσο και εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος. Η εξαιρετικά δυσπρόσιτη κοιλάδα του Παντσίρ ουδέποτε έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, τη δεκαετία του 1990· δεν είχε πέσει ούτε στα χέρια των σοβιετικών στρατευμάτων την προηγούμενη δεκαετία.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει απομακρύνει πάνω από 3.200 Αμερικανούς

Ο αμερικανικός στρατός έχει απομακρύνει πάνω από 3.200 ανθρώπους από το Αφγανιστάν, κυρίως μέλη του αμερικανικού διπλωματικού προσωπικού, με μεταγωγικά αεροσκάφη, ανέφερε χθες Τρίτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος. Πέραν των 3.200 Αμερικανών, σχεδόν 2.000 αφγανοί πρόσφυγες επίσης απομακρύνθηκαν με στρατιωτικές πτήσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης εκκένωσης που συνεχίζεται και μεταφέρονται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Οι 1.100 Αμερικανοί, μόνιμοι κάτοικοι και μέλη των οικογενειών τους παραλήφθηκαν μόνο χθες. «Τώρα που έχουμε δημιουργήσει ροή, αναμένουμε οι αριθμοί αυτοί να αυξηθούν ραγδαία», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος.

Πτήση της Lufthansa με 130 Αφγανούς προσγειώθηκε στη Φραγκφούρτη

Μισθωμένο αεροσκάφος της Lufthansa το οποίο μετέφερε κάπου 130 ανθρώπους που αναχώρησαν από την Καμπούλ, όπου συνεχίζεται η επιχείρηση εκκένωσης μετά την κατάληψη της πόλης από τους Ταλιμπάν, προσγειώθηκε στη Φραγκφούρτη. Το Airbus 340 απογειώθηκε από την Τασκένδη, την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν. Το μίσθωσε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σε συντονισμό με τη γερμανική κυβέρνηση, η Λουφτχάνσα αναμένεται επίσης να εκτελέσει πτήσεις από τη Ντόχα του Κατάρ και πιθανόν και από χώρες που γειτονεύουν με το Αφγανιστάν, έγινε γνωστό χθες. Οι πτήσεις, ο αριθμός των οποίων μένει να εξακριβωθεί ποιος θα είναι, προβλέπεται να οργανωθούν τις προσεχείς ημέρες. Τα πρώτα μέλη του γερμανικού διπλωματικού προσωπικού επέστρεψαν χθες στην πατρίδα τους μετά την εκκένωση της πρεσβείας στην αφγανική πρωτεύουσα. Έφθασαν στο διεθνές αεροδρόμιο Σένεφελντ το απόγευμα, κατά τις πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου.

