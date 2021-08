Κοινωνία

Κατερίνη: Έπνιξε την αδερφή της με το λουρί τσάντας

Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε στην Κατερίνη, όπου μία 75χρονη, για άγνωστη αιτία, στραγγάλισε με λουρί γυναικείας τσάντας την 73χρονη αδελφή της, με την οποία ζούσε μαζί.

Το έγκλημα τελέστηκε λίγο μετά τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διέμεναν οι δύο αδελφές, σε οικισμό έξω από την Κατερίνη. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε νεκρή συγγενικό τους πρόσωπο που μένει στην ίδια γειτονιά και ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ.

Η φερόμενη ως δράστιδα συνελήφθη επί τόπου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ίδια φέρεται τον τελευταίο καιρό να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

