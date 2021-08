Πολιτική

Μηταράκης για Αφγανιστάν: δεν μπορούμε να είμαστε η πύλη εισόδου για μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκινείται από αυτό που συμβαίνει στο Αφγανιστάν, αλλά δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε καταστάσεις όπως του 2015, είπε χαρακτηριστικά.

Η επόμενη μέρα για τους Αφγανούς σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή που βίωσαν τα προηγούμενα χρόνια , μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης στην ΕΡΤ, αναφερόμενος και στο πιθανό μεταναστευτικό κύμα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει όχι μόνο η χώρα μας αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρειάζεται ενιαία αντιμετώπιση εντός ΕΕ, μια κοινή πολιτική, είπε ο υπουργός και η χώρα μας ζήτησε να συζητηθεί αύριο εκτάκτως στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης.

Η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να είμαστε η πύλη εισόδου για τους μετανάστες και πρόσφυγες που θέλουν να περάσουν στην Ε.Ε. Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε όσα ζήσαμε το 2015 , τόνισε ο κ. Μηταράκης προσθέτοντας, ότι θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.

Απαντώντας σε ερώτηση, σε ότι αφορά το ρόλο της Τουρκίας στις μεταναστευτικές ροές τις οποίες έχει εργαλειοποιήσει στο παρελθόν έναντι της Ε.Ε, ο υπουργός αναγνώρισε ότι η γείτονα χώρα έχει υποστεί μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις και διατύπωσε την θέση ότι η Τουρκία επιβάλλεται να στηριχθεί από την Ε.Ε αλλά η στήριξη αυτή πρέπει να γίνει ανταποδοτικά και σε συνεργασία με την Ε.Ε.

Ο Κ. Μηταράκης σχολίασε ότι η επιδίωξη των δυτικών κυβερνήσεων να επιτύχουν ένα σταθερό περιβάλλον στο Αφγανιστάν που στην πράξη δεν έγινε και πρέπει να υπάρξει μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη πολιτική από την ευρωπαϊκή και την διεθνή κοινότητα.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκινείται από αυτό που συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Όμως δεν μπορούμε να έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους να έρθουν στην ΕΕ μέσω της Ελλάδας, κατέληξε ο κ. Μηταράκης και αναφέρθηκε στους τρόπους αντίδρασης της χώρας μας, λέγοντας ότι η χώρα μας ήταν προετοιμασμένη για μια πιθανή κρίση στο Αφγανιστάν, που ήρθε πολύ νωρίτερα από ότι όλοι οι διεθνείς αναλυτές περίμεναν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - έγκυος στην Πάτρα: Γέννησε με καισαρική και διασωληνώθηκε

Γεωργιάδης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: θα υπάρξουν απολύσεις ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα (βίντεο)

Γκάγκα για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: η χαλάρωση έφερε την έξαρση των κρουσμάτων (βίντεο)