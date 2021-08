Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: Αναζωπυρώσεις και αγωνία για τον οικισμό

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αναχαιτίσουν την επέλαση της πύρινης λαίλαπας.

Ανησυχία προκαλούν οι αναζωπυρώσεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς στα Βίλια, καθώς μία από τις εστίες έχει κατεύθυνση προς τον οικισμό, μετά από την αλλαγή της φοράς των ανέμων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να αναχαιτίσουν την επέλαση της φωτιάς, που έφθασε σε απόσταση περίπου ενός χιλομέτρου από σπίτια.

Αυτή την ώρα συνεχίζεται η προσπάθεια ελέγχου του νοτίου τμήματος της πυρκαγιάς προς Βένιζα, Γκίνη και Αγία Τριάδα, με ενέργειες διάνοιξης ζωνών ειδικά για αποφυγή επέκτασης προς Καντήλι και Μελετάκι.

Mιλώντας στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Μάνδρας έκανε λόγο για πλήρη αναποτελεσματικότητα και απηύθυνε έκκληση να σταλούν όσα εναέρια μέσα υπάρχουν.

Kαθώς το δάσος είναι πυκνό και δύσβατο, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη την προσέγγιση του μετώπου από τις επίγειες δυνάμεις. Αυτό συνέβη και χτες με τη μεγάλη αναζωπύρωση που προξένησε τεράστια καταστροφή. Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενεργοποιήσει το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων, τόσο στα Βίλια όσο και στην Λαυρεωτική, το οποίο μέχρι στιγμής έχει δώσει αποκαρδιωτικά στοιχεία.

Μια πρώτη πρόχειρη εκτίμηση σύμφωνα με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, είναι ότι στα Βίλια έχουν καεί πάνω από 80.000, (ίσως και 90.000) στρέμματα δάσους, ενώ το ακριβές μέγεθος της καταστροφής, θα καταγραφεί από τον δορυφόρο μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι χτες ο δορυφόρος έδειχνε περίπου 50.000 στρέμματα καμένα, αλλά η χθεσινή αναζωπύρωση κατέστρεψε άλλα τουλάχιστον 30.000 στρέμματα και η φωτιά εξακολουθεί να καίει.

Στη Λαυρεωτική, αντίστοιχα, όπου πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς έχουν καεί περίπου 6.000 στρέμματα, ενώ έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές αρκετά σπίτια. Στα Βίλια, ζημιές σε σπίτια έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής στον οικισμό Άγιος Γεώργιος, αλλά η καταγραφεί αναμένεται να γίνει μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη και στις δύο περιοχές είναι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Π.Σ. και της Κρατικής Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ, για τα αίτια των πυρκαγιών.

