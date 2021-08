Πολιτισμός

Στην Πομπηία παρουσιάζονταν παραστάσεις στα ελληνικά! (βίντεο)

Σπουδαία ανακάλυψη έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Σε τάφο εντοπίσθηκε επιγραφή που αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι στην πόλη παρουσιάζονταν έργα και παραστάσεις στην ελληνική γλώσσα.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Στις 24 Αυγούστου του 79 μ.Χ. ο Βεζούβιος εξερράγη, εξαφανίζοντας κυριολεκτικά από τον χάρτη την Πομπηία. Κάτω από στρώματα λάβας και ηφαιστειακής τέφρες, θάφτηκαν οι χιλιάδες κάτοικοι, αλλά και η ιστορία της ακμάζουσας πόλης.

Η αρχαιολογική σκαπάνη από τον 18ο αιώνα, φέρνει στο φως θησαυρούς, μνήμες αλλά και ανεκτίμητες πληροφορίες.

Σε έναν τάφο, επιστήμονες ανακάλυψαν έναν καλοδιατηρημένο σκελετό, αλλά και μια επιγραφή, που αποτυπώνει την επίδραση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στην Πομπηία.

Η ταφική επιγραφή κάνει αναφορά σε παραστάσεις που ανέβαιναν σε θέατρα της πόλης, στην ελληνική γλώσσα.

Όπως λέει ο Γκαμπριέλ Ζουχτρίγκελ, Διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, «Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναφέρει η ταφική επιγραφή, οργάνωνε παραστάσεις. Θεατρικές; Μουσικές; Δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό για εκείνον να αναφερθεί είναι πως το έκανε στα Ελληνικά και τα Λατινικά. Αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο. Δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι στην Πομπηία υπήρχαν και Ελληνικές αντιπροσωπείες. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας λέει πολλά για την πολιτιστική ατμόσφαιρα εκείνης της περιόδου».





Αυτή είναι και η πρώτη φορά που στοιχεία αποδεικνύουν πως στο διάσημο εμπορικό κέντρο εκείνης της εποχής, παρουσιάζοντας εκτός από τα λατινικά, έργα στα ελληνικά.

Νέο φως στις τελετουργίες ταφής και τις πολιτισμικές δραστηριότητες στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη, αναμένεται να δώσει και ο καλοδιατηρημένος σκελετός.

Ο τάφος του άγνωστου άνδρα χρονολογείται από τις τελευταίας δεκαετίες της Πομπηίας, πριν χαθεί ολοκληρωτικά κάτω από τη λάβα.

