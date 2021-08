Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: νέες εκκενώσεις οικισμών και τιτάνια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Πόρτα – πόρτα αστυνομικοί ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους που πολιορκούνται από τις φλόγες για τέταρτη μέρα.

Μάχη με τις φλόγες, για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων, με το πύρινο μέτωπο.

Χθες Τετάρτη, αποφεύχθηκε η είσοδος της φωτιάς στο χωριό Βίλια, αλλά σήμερα το πρωί το πύρινο μέτωπο κινείται προς τα βόρεια, στους οικισμούς Παλαιοκούνδουρα, Άγιος Γεώργιος και Καραούλι.

Με το πρώτο φως της ημέρας εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού, με τη φωτιά να πολιορκεί το Παλαιοχώρι και να έχει φτάσει πολύ κοντά στη μονή και γηροκομείο “Φανέρωμένη” που έχουν εκκενωθεί.

Πριν λίγο κρίθηκε ξανά αναγκαία η απομάκρυνση των κατοίκων που έχουν επιστρέψει σε Καραούλι, Παλαιοχώρι, Πανόραμα και Αγ. Σωτήρα, οικισμούς για τους οποίους έχει δοθεί από τις προηγούμενες μέρες εντολή εκκένωσης, με τους αστυνομικούς να πηγαίνουν πόρτα πόρτα ζητώντας τους να φύγουν, ενώ δεν έχεισταλεί μήνυμα εκκένωσης από το 112.

Το πρωί δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης για τους κατοίκους στους οικισμούς ΤΙΤΑΝ και Πανόραμα και πάλι χωρίς μήνυμα από το 112, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Εύβοια.

Η Τροχαία σε ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξής περιοχές: 1. Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Ψάθας Βιλίων στον οικισμό της Ψάθας προς Πόρτο Γερμενό – Βίλια. 2. Λ. Κατανδρομών από ύψος οδού Νέας Ζωής, Μέγαρα, στο ρεύμα προς όρος Πατέρας. 3. Λ. Κατανδρομών από ύψος Ι.Μ ΑΓ. Φανουρίο Μεγάρων, στο ρεύμα προς όρος Πατέρας.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τη φωτιά





Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους

Ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Κόκκαλης, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τη φωτιά

Ο εθελοντής πυροσβέστης, Χριστόφορος Βουλούκος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»

Ο αντιπρόεδρος του οικισμού Αγίου Στεφάνου, Γιώργος Παγώνης





